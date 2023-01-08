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春运首日：除夕热门线路车票秒空 旅客出行半径达3年来峰值

2023年01月08日08:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：春运首日：除夕热门线路车票秒空 旅客出行半径达3年来峰值

　　7日零时50分，满载旅客的K4562/3次列车从广州站开出；7日5时23分，当日上海首班高铁G4831次列车缓缓驶出上海虹桥站；7日凌晨5时34分，北京发出的首趟春运列车G6701次列车缓缓驶出12站台……

　　随着一趟趟列车从各大车站发出，为期40天的2023年春运大幕正式开启。

　　除夕部分热门线路火车票秒空

　　今年春运从1月7日开始，到2月15日结束。防疫政策调整后，今年春运客流量明显回升。此前，春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光就指出，初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

　　中新财经从国铁集团获悉，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。

　　国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是中央优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。

　　节前高峰日最高可开行旅客列车6077对，节后高峰日最高可开行旅客列车6107对，最大客座能力较疫情前的2019年春运增长11%。

　　值得一提的是，1月7日，春运首日叠加除夕火车票开售，部分热门火车票线路十分紧俏。

　　同程旅行数据显示，7日早上8点除夕火车票刚一开售，北京去往武汉、长沙、阜阳、西安、太原、岳阳方向的火车票，大部分列车已经显示为“候补”状态。除夕火车票热门线路TOP5为：深圳-广州、广州-重庆、广州-达州、广州-南宁、北京-哈尔滨。出发地排名靠前城市主要是北京、上海、广州、深圳一线城市，热门目的地为郑州、成都、西安、重庆、哈尔滨、太原、昆明、贵阳等。预订客流以回乡人群为主，其中24-30岁的中坚力量占比最高。

　　旅客出行半径达三年来峰值

　　出行旅客增加的同时，今年旅客出行半径也达到了三年来的峰值。

　　携程平台数据显示，相较2022春运铁路出行平均半径402km、飞机出行平均半径1369km，截至1月7日9点，2023春运铁路和航空订单出行半径分别达到692km、1950km，同比增长达到72%、43%。

　　面对春运客流量增长、人流密集、运行负荷增高等新的形势和变化，航空公司也开始加大运力投放。

　　以东航为例，今年春运计划投入飞机753架，计划的日均班次超2900班，计划执行加班航班6000余班，计划投入的客运座公里已恢复到2019年春运水平的87%。

　　数据预测，北京首都国际机场春运首日客流量约6.7万人次，随后客流量不断攀升，预计将在1月13日突破10万人次关口，并在此后一直维持在10万人次以上。整体来看，今年春运期间首都机场预计运送旅客482.2万人次，日均12.1万人次；共保障航班3.9万架次，日均969架次。

　　春运首日，大兴机场计划执行航班529架次，预计完成旅客吞吐量约6.15万人次。大兴机场预计，2023年春运期间，返乡探亲、旅行等旅客出行需求有明显增加，机场业务量将快速恢复。

　　此外，上海机场集团预计今年春运期间上海浦东、虹桥两大机场航班量66240架次、客流量650万人次，其中，日均航班量1656架次，日均客流量16.4万人次。1月份预计航班量和客流量环比上个月增幅达到42.1%和46.8%。

　　作为冬季热门旅游度假目的地，三亚近来客流量也不断走高。三亚机场预计春运40天运输航班1.6万架次，运送旅客273.8万人次。

　　记者在订票平台查询发现，除夕当日北京飞三亚的单程机票价格普遍超过千元，价格最高的甚至超过4000元。

　　防疫不松懈，年味已渐浓

　　今年是中国防疫政策进一步优化后的首个春运。

　　早前，铁路部门已经明确，倡导旅客错峰出行，减少人员聚集，强化车站客流组织，积极推广无接触式服务，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离。民航局也明确要做好疫情防控相关工作，持续做好客流引导，减少旅客聚集，尽可能为旅客提供无接触式服务，并做好一线员工健康检测，和重点场所清洁消毒、通风，降低旅客感染风险，让旅客安心出行。

　　北京西站新闻发言人梁兆钰在接受采访时就介绍，车站将加强通风，加密消毒频次，为旅客营造健康安全的出行环境。

　　回乡的脚步让年味变得越来越浓。记者注意到，春运首日，在不少列车、站区，春联、福字、中国结这些春节元素越来越多地出现在人们视野中。

　　春运路上，杭州客运段的多趟列车贴起了窗花，挂上了串串灯笼，为旅客送去春联和福字。

　　为了营造浓厚的节日氛围，北京首都机场以“玉兔”为核心打造2号航站楼“‘兔’如其来的快乐”、3号航站楼“玉兔纳福”两处主题景观，并在航站楼扶梯、问询台等多处点位装饰布置了“春节礼迎风景线”新年招贴，将真挚的节日祝福传递给中外旅客，丰富出行体验。

　　铁路上海站在各站区设置绿植景观、悬挂红灯笼、中国结，开展送春联、送福字活动。为了迎接春运的到来，上海客运段还特制作兔年kt板供乘务人员与旅客们展开互动、打卡拍照。而印有“温暖回家路”字样和兔年纹样的红色礼包内放有N95口罩和酒精消毒棉片，为旅客的回家路添上了满满的幸福保障。

　　今年春节，你准备好回家过年了吗？

(责编：乔业琼、陈键)
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