原标题：团圆新春路｜2023春运，勃勃生机中铺展温暖祥和画卷

1月7日，2023年春运拉开大幕。这也是疫情防控进入新阶段后，我们迎来的第一个春运。

行走路上，时光在变，不变的是人们对团圆的期盼。春运首日，新华社记者带你直击一线，一起开启2023年春运。

回升的客流里，是悄然回归的暖意

7日清晨5点34分，G6701次列车缓缓驶出北京西站12站台，这是2023年春运北京地区开行的首趟列车。

1月7日，在北京西站，G1579次列车的乘务员在发车前帮旅客拿行李。新华社记者 任超 摄

5号车厢里的一幅海报上，一张张图片浓缩了2022年的发展变化，让人百感交集。许愿墙上是满满的旅客留言，一名叫程浩的旅客写道：“2023年，赶上燕来，见证花开，我要约上亲朋好友，坐上高铁，一起逛遍祖国大好河山！”。

1月7日，旅客行走在北京西站内。新华社记者 任超 摄

2023年春运从1月7日开始，到2月15日结束，共40天。分析显示，随着疫情防控措施优化调整，跨区域人员流动加速释放，春运客流将从低位运行转向快速恢复。

1月7日，旅客在苏州站进站乘车。新华社记者 李博 摄

在升腾的烟火气中，在对新年美好的期盼里，祖国大地上，一幅热热闹闹、忙中有序的画卷正在铺展。

1月7日，旅客在广州南站候车厅排队检票。新华社记者 卢汉欣 摄

祖国西北角，乌鲁木齐站装点一新，喜庆的窗花、大红的灯笼和中国结为踏上旅程的人们带来暖意；西南山区，复兴号“绿巨人”在新成昆铁路上飞驰，彝族列车长阿衣布卡带来“库史木撒”（新年好）的问候，让车厢内欢声笑语；华南暖冬里，高铁枢纽大站广州南站，人潮涌动的火热场面再次重现，旅客手上拎着大包小包，洋溢着回家的喜悦……

“初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。”交通运输部副部长徐成光说。

1月6日晚，贵阳北动车运用所的工作人员在清洗动车组列车。新华社记者 杨文斌 摄

走进交通运输部综合应急指挥中心，监控大屏上一张张数据图、实景图实时监测全国各地高速公路网情况。京港澳高速、沪昆高速等全国主要干道车辆通行顺畅。

走进民航局空管局运行大厅，在全国民航流量管理系统屏幕上，不少区域的亮点已经连接成片。一个点就是一个航班，民航空管系统预计当天保障航班11355架次。

1月7日，旅客和乘务人员在上海虹桥站站台的兔年展板前留影。新华社记者 王翔 摄

忙中有序，背后是无数“春运人”的默默付出。在上海公路客运“南大门”上海交运巴士长途南站，记者看到，出行客流明显增加。

“今年的客流去程高峰预计在1月13日至20日。目前，车站在人员组织、运力调整、设施设备等各方面都做了充分准备。”该站站长苗培成说。

1月7日，在湖北武汉站，乘务员在列车上挂新年灯笼。新华社记者 伍志尊 摄

在铁路武汉站、汉口站、武昌站、武汉东站这四个武汉大型枢纽客运站，车站工作人员在做好旅客运输服务的同时，提醒旅客规范佩戴口罩，减少聚集，保持安全距离。

徐成光表示，考虑到当前疫情流行尚未结束，一些地方还处于疫情流行高峰期，倡导大家根据自身和家庭成员的实际情况，合理安排出行计划。选择乘坐公共交通工具回乡过年的旅客，要加强自身防护，全程佩戴口罩，注意个人卫生，避免带症状出行。

中国国家铁路集团有限公司运输部负责人表示，春运期间，铁路部门将认真落实好疫情防控和安全管理各项措施，同时统筹用好2022年开通的新线、新站资源，以及新投用的复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。

升级的服务中，是温馨出行的点滴

7日，成都南站，人头攒动。

在旅客自动检票机前，54岁的陈红喜带着孙子在等候开往老家米易的列车。“现在乘车太方便了，在手机上购买车票，只需要刷身份证就能通过闸机，登车前还有智能提醒。”

“今年春运，候车提醒更加智能化。我们通过旅客服务信息系统，直接针对相应的检票口进行广播，避免了过去多个广播同时播放对旅客候车体验造成的影响。”成都南站党总支书记虞同忠说。

时代变迁中，科技的力量悄然融入春运服务全过程。

1月7日，旅客在新疆乌鲁木齐站检票乘车。新华社记者 丁磊 摄

全国多地，铁路售票、过闸、认证等多环节的数据，无缝接入到各大火车站中控室，通过大数据计算，让旅客享受到“智能值守”的便捷服务。

站内，互联网信号无死角覆盖、新风系统、暖心服务区、疫情防控智能药箱……新技术的应用让越来越多的旅客在出行中感受到更精细、更贴心的服务。

1月7日，在天津西站，工作人员迎接旅客上车。新华社记者 李然 摄

走入重庆江北国际机场，新升级的综合服务柜台集问讯、爱心服务、行李打包等功能为一体，迎来首批春运旅客。

1月7日，徐州东站工作人员为旅客提供咨询服务。新华社记者 毛俊 摄

柜台旁，几位身披彩色绶带的“流动问讯特色服务岗”工作人员在为旅客提供咨询引导服务。她们每个人都随身配备了一个“爱心腰包”，里面有针线、口罩、创可贴、风油精、藿香正气液等物品，以备旅客不时之需。

1月7日，旅客在西安站候车大厅服务台咨询。新华社记者 李一博 摄

在西安火车站的候车大厅里，“老物件里的春运记忆”主题展7日正式启幕。

“老物件暖回忆，新时代庆新春。”西安车站站名牌、拨号盘式电话机、检票钳、老式工作服、站台票、列车时刻表……驻足在展示柜前，旅客赵先生心里温情涌动：“看到老站台票，让我回想起大学毕业那年，我们大伙买了七、八张站台票送一个同学回家，到现在还记得站台上我们相拥而别的那个夜晚。”

服务持续升级，不断方便旅客出行。

春运期间，东方航空通过与国铁集团深入合作，推出新一代“空铁联运”产品。新产品上线拉萨、石家庄、呼和浩特等多个站点，旅客通过“航空+铁路”的方式可经46个枢纽城市、73个火车站进行中转，通达695个火车站，实现航空段与1209个铁路段的双向衔接，实现全国32个直辖市、省会城市的全覆盖。

1月7日，在福建福州汽车北站，旅客准备登车。新华社记者 魏培全 摄

春运首日，山东交运济南长途汽车总站内人流不息。

“不少人3年来第一次回老家过年。我们推出了‘齐鲁出行’定制客运网络平台，方便大家出行。”该站站长刘群介绍，平台首批上线东营、临沂、成武等定制线路20余条，沿途设置乘车点20余个，部分线路多达40个。旅客可根据个人需求就近选择地点、时间，方便快捷，真正实现了“便捷出行、舒适出行、安全出行”。

飞驰的行程里，是时光沉淀的年味

7日午后的暖阳里，中铁联集昆明中心站，一列沿着中老铁路跨境而来的货物列车缓缓停靠，来自泰国的榴莲、龙眼等新鲜水果抵达昆明。

“不久后这些水果就会销往全国各地，出现在千家万户的餐桌上。”广西东协通运国际物流有限公司副总经理欧阳海燕说。

一路向北，中欧班列送来别样年味儿。在郑州圃田车站，一列列中欧班列化身“年货班列”，将“一带一路”沿线国家和地区的牛奶、巧克力、红酒等商品运回，为国民餐桌增添几分国际范儿。

1月7日，旅客在郑州东站候车大厅内等候。新华社记者 李安 摄

中国铁路郑州局集团有限公司圃田车站站长郜飞告诉记者，今年春运期间，暂停3年的生鲜类商品有望重启运输，更好满足大众个性化品质生活需求。同时，香菇、山药、辣酱等美食也将通过中欧班列运出去，让全球共享中国年味儿。

春运，恰似一个时代的窗口。飞驰的车窗外，有神州沃野蒸蒸日上，有百姓生活岁岁变迁。

1月7日，在安徽合肥南站内，合肥铁路公安处民警张婷（右）、王子棋（中）给一名旅客送上免费姜茶。新华社记者 郭晨 摄

7日，北京清河站，来自上海的庞先生正在为雪板办理托运，准备去崇礼尽享冰雪之乐。“冬奥之后，大家的滑雪热情不减。春节选择到滑雪场‘打卡’，又健康又应景。”他说。

随着春运正式启幕，京张高铁开往崇礼、太子城方向的D6715次列车迎来北京冬奥会后首个滑雪季。“近期，这趟高人气‘滑雪专列’平均上座率高达95%。”清河站站长王小勇说。

在东北，长春龙嘉国际机场候机大厅内，年过六旬的刘桂芳带着孙女正等待登机前往海南岛。“冬天海南天气暖和，气候宜人，打算过完年再回来。”她说。

有报告显示，今年春运期间，热门旅游目的地向广州、三亚、西双版纳等暖冬城市“南迁”。各航空公司加大运力投放，南方航空在海南市场安排加班超800班；东方航空投优投精运力，新增海南航线、云南省内航线等热门旅游航线。

1月7日，在海口美兰国际机场，旅客排队等待安全检查。新华社记者 杨冠宇 摄

2023年春运，在回归的烟火气中开始，也开启了许多人新一年的记忆和期盼。新的一年，必将更加充满活力。（记者樊曦、叶昊鸣、周圆、谢佼）

(责编：乔业琼、陈键)

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