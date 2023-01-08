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6000万人次的跨越——琼州海峡跨海铁路轮渡开通20周年

吴涛、邓华
2023年01月08日08:50 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜6000万人次的跨越——琼州海峡跨海铁路轮渡开通20周年

7日早晨8点不到，夏翠芳一家就早早坐在了粤海铁路轮渡北港码头的候船厅里，等着登上第一班前往海南的载客渡轮。

1月6日，在粤海铁路轮渡码头，粤海铁1号轮渡停靠泊位并装载列车。新华社记者邓华摄

从千里之外的四川赶来的夏翠芳一家三代6口人准备在海南三亚享受春节旅行，在两个孙女上学前赶回四川。“以前坐飞机去过海南，这次想体验一下跨海铁路轮渡，感觉应该会很有意思。”夏翠芳说。

春节旅游客流是海南春运的主要客流。车辆候渡区里密密麻麻的大货车、小汽车，候船厅里闹闹哄哄的乘客，烘托出春运首日的热烈气氛。

“南海之滨，粤海铁龙，海峡横渡，天堑通途。”粤海铁路轮渡是我国第一条跨海铁路通道，跨越我国三大海峡之一的琼州海峡。

1月7日，在广东徐闻的粤海铁路轮渡北港码头，粤海铁1号轮渡上的旅客等待靠岸。新华社记者邓华摄

中国铁路广州局集团有限公司海口机辆轮渡段副段长申俭德介绍，粤海铁路轮渡于2003年1月7日开通营运，海上航线距离约12.5海里（相当于22.5公里），航行时间约60分钟。现有四艘万吨级渡轮，较大的两艘总吨位达2.3万吨。渡船下层甲板载运火车，中层甲板载运汽车，上层舱室载运旅客。

申俭德说，粤海铁路轮渡每年承担着约3600趟次旅客列车、1900趟次货物列车。20年来粤海铁路轮渡开行渡轮11.8万趟，累计有6000多万人次借此跨越琼州海峡。

粤海铁路轮渡不仅为春节期间到海南过节的旅客进岛带来便利，让越来越多的人享受到海南国际旅游岛的优美风光和温暖冬天，也为经济社会发展提供便捷的跨海通道。

1月6日，粤海铁1号轮渡航行在琼州海峡。新华社记者邓华摄

中国铁路广州局集团有限公司海口车务段副段长张新征告诉记者，自国家推进海南自贸港建设以来，向海南运送建材的货运列车越来越多。

“人员往来、货物流转，万吨巨轮连接我国大陆和海南岛，也连通粤港澳大湾区和海南自贸港，成为经济发展的重要动脉。”张新征说。

(责编：乔业琼、陈键)
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