人民网北京1月8日电 （记者栗翘楚）根据国务院联防联控机制工作部署和《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规规定，2023年1月8日起，新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”且不再纳入检疫传染病管理。调整首日零时，海关总署署长俞建华在海关总署口岸运行监控指挥中心通过现场视频连线，检查指导首批入境航班旅客检疫通关工作。海关总署副署长吕伟红、党委委员赵增连一同参加。

1月8日零时17分至23分左右，从加拿大多伦多、新加坡飞来的CZ312、ZH9024航班先后停靠广州白云国际机场、深圳宝安国际机场，机上共搭载387名入境旅客，通关整体情况平稳有序。俞建华与在现场带班指挥的广州海关、深圳海关主要负责同志连线，详细了解应急预案、检疫措施、人员配备、现场通关等情况。他强调，要胸怀“国之大者”，认真领会“乙类乙管”是防控工作重心转变和防控措施主动优化完善，绝不是躺平，要平稳有序落实落细海关各项优化调整工作，密切关注落实情况的跟踪检查和动态评估，持续保持应急处置能力，主动联系配合地方联防联控机制，以“时时放心不下”的责任感做好口岸疫情防控工作，切实筑牢口岸检疫防线。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”，高效统筹口岸新型冠状病毒感染疫情防控和促进外贸保稳提质，海关坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，完善应对准备，依法依规、统一规范、严格实施、平稳有序落实口岸卫生检疫工作。

1时32分，387名入境旅客已全部顺利办结海关通关手续。

(责编：乔业琼、高雷)

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