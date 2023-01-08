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榜单发布！120家媒体新媒体影响力、原创传播力哪家强？

2023年01月08日13:32 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 2022中国经济媒体融合发展高峰论坛1月7日在北京举办。本次论坛由中国经济传媒协会主办，传媒茶话会、中国经济传媒协会新媒体分会承办，主题为“大时代 大创新 大未来”。

论坛围绕“布局新时代”“媒体新未来”“媒体新经营”三大议题，邀请新闻宣传主管部门、行业和学界专家共话媒体改革、经营之道，凝聚融合发展共识。论坛上，传媒茶话会联合中国社会科学院新媒体研究中心共同发布《2022年中国经济媒体融合发展实践报告》，公布了2022中国经济传媒协会会员单位“新媒体影响力指数TOP10”“微信原创传播力指数TOP10”两大榜单。

人民网、新华网、中国新闻网、北京日报、南方都市报 N视频、新京报、每日经济新闻、中国经济网、央广网、财联社10家媒体入选2022中国经济传媒协会会员媒体“新媒体影响力指数TOP10”榜单。新媒体影响力指数由微信影响力指数、微博影响力综合指数求和而得。其中，榜单从总阅读指数、总点赞数、总在看量、原创文章总阅读量等21个维度综合评估会员媒体微信公众号影响力指数；从微博账号的总阅读量、发文量、总点赞量、新增粉丝数等22个维度综合评估微博影响力指数。

人民网、新华网、中国基金报、南方都市报 N视频、中国新闻网、长安街知事、新京报、中国搜索、中国经济网、每日经济新闻10家媒体入选2022中国经济传媒协会会员媒体“微信原创传播力指数TOP10”榜单。榜单从原创文章阅读指数、原创文章点赞指数、原创占比指数3个维度，客观反映会员媒体微信公众号原创传播力情况。

本报告由中国经济传媒协会指导，“微热点研究院”“铀媒”提供数据支持，以2021年10月1日—2022年9月30日为统计周期，共采集121家会员媒体的100个微博账号、112个微信公众号的数据信息，对会员媒体的新媒体发展状况做出数据分析，实现更客观的认识与评价。

(责编：乔业琼、高雷)
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