人民网记者 夏晓伦

“金融资金在整个社会金融资源配置和资源流动中所占的作用越来越大，新的融资模式不断涌现，地方政府要利用好金融资源，明确观念和理念，认识到金融发展对当地经济发展所起到的主要作用，引进各类新金融业态，努力完善金融体系，利用好数字金融，改善金融环境，推动地方征信体系建设，建立好一个切实有效的金融服务平台。”近日，北京工商大学教授、博士生导师杨德勇在以“守正红色基因 创新金融服务”为主题的首届重庆金融博物馆年会上表示。

记者了解到，重庆金融博物馆于2021年5月开馆，观众可在该馆了解全球、中国、重庆金融发展史，感知金融力量及金融知识等。中国人民银行原副行长、金融博物馆学术委员会主席吴晓灵在年会中表示，重庆在金融核心地标上创建了一座金融主题的博物馆，这是集金融文化、金融历史、金融教育、金融会展和体验展示为一体的现代化金融博物馆，将助推发展地域金融文化建设。

中国金融教育发展基金会秘书长李海辉表示，能守正红色基因，创新才能适得其所。在建立现代金融体系的过程中，公益慈善事业是现代金融体系有益的必要的补充，要守住金融初心，践行普惠金融使命。

围绕金融创新，国家开发银行原副行长、中国财富研究院学术委员会副主席高坚表示，创新经济有明确的内涵，也有若干具体的特征。创新包括技术创新、产品创新和管理创新，真正的创新是从原有的均衡到心理均衡。创新经济主要聚焦在微观经济上，它有三种模式，科技创新、商业模式创新和管理创新。

关于金融服务风险，中国建设银行原首席风险官、中信集团原监事长朱小黄认为，金融创新要考量风险承担的问题，任何一种金融服务，也都有一个风险承担的问题。对于金融来讲，包括企业的预期，要让承担风险的人做出选择和决定，要深刻认识到不确定性，认识到风险管理和风险承担。有了这些底层逻辑，才能保证整个金融运行处在一个安全可靠的框架下。

重庆市江北区委副书记，区政府党组书记、区政府区长，江北嘴中央商务区管委会主任陶世祥表示，金融是国之重器，也是江北发展的中流砥柱。他介绍，近年来，江北区坚持金融机构、金融功能、金融人才“三聚集”，不断壮大总部经济，延伸金融链条，丰富金融业态，优化营商环境，让金融成为江北经济的鲜明特征和显著标志。重庆金融博物馆作为重庆市首个市级金融主题类的专业展馆，承担着浓厚的金融文化，普及金融历史，开展金融教育，举办金融会展等重要职责。

金融博物馆理事长、全联并购公会创始会长王巍表示，研究和发掘红色基因，可以充分了解中国金融制度和市场的特色。要用金融的资源和手段帮助实体企业发展，帮助实体企业转型，赋能低碳经济、数字经济，让金融成为创业者、企业家和人民大众手中的积极工具，追求经济安全和生活幸福的手段。

(责编：乔业琼、高雷)

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