人民网记者 乔雪峰

入境新政实施后全国首个国际航班落地广州。南方航空供图

“太开心了，再也不用隔离了，听到消息后，我马上订了回国的机票。”1月8日凌晨00:16，南航CZ312多伦多-广州航班顺利降落在广州白云国际机场，刚走出来和家人团聚的龚女士掩饰不住自己激动的心情。

据了解，此航班是“乙类乙管”总体方案和民航局入境新政实施后全国首班落地的国际航班，该班旅客也是疫情三年以来首批免入境核酸检测和入境隔离措施的受益者。

2022年12月26日，国务院联防联控机制综合组发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》（以下简称《总体方案》），《总体方案》提出，优化中外人员往来管理。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。这也意味着赴华旅客入境集中隔离自2020年3月16日开始，到2023年1月7日，历时将近三年时间后正式结束。

积极稳妥推进国际客运航班恢复运营

疫情以来首次不用进行集中隔离，南航CZ312当班的机组和乘务组的心情也都很激动。当班主任乘务长冯玲表示：“2023年的春运已经开始了，我们将以更好的状态投入工作，为满足人民群众的美好出行需要贡献自己的力量。希望一切都越来越好。”

“中国是当今世界潜力最大的航空运输市场。中国调整优化防疫措施、有序恢复国际航班为国际航空运输市场复苏提供了有利条件。”中国航协相关负责人接受记者采访时表示，我国相关航空运输企业正按照民航局制定的《恢复国际客运航班工作方案》和《恢复国际客运航班的若干措施》，做好周密准备，有序加大国际运力投放，积极稳妥推进国际客运航班恢复运营，满足国际人员往来和对外经贸交流合作需要。

南航相关负责人表示，1月8日零点起，南航广州国际及港澳台地区入境航班将由广州白云国际机场T1航站楼转回T2航站楼进行保障，同时，恢复国际航班无成人陪伴儿童/青少年、各类老人服务（含无陪老人服务）、小动物托运等服务，恢复国际转国内、国际转国际“一票到底，行李免提”服务。

记者从首都机场获悉，除“取消目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境”外，1月8日零时起，首都机场入境客运航班恢复至2号航站楼及3号航站楼E区运行，3号航站楼D区暂停使用。

上海浦东国际机场也宣布，1月8日起，取消国际客运航班相关调控措施，恢复至疫情前原入境旅客到港流程。机场方面将连夜拆除原先入境旅客闭环转运的防疫围挡，逐步恢复旅客动线上原有的标志标识，以及商业、餐饮、公共交通等服务设施。

广州白云机场称，自1月8日零时起，出入境客运航班全部调整至二号航站楼运行。出境旅客可前往K、M、N、P、Q值机区办理值机手续，其中南方航空在P和Q值机区。

1月8日起国际航班取消入境分流

1月6日，民航局发布公告称，自1月8日零时（北京时间）开始，取消目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境。自1月8日零时（北京时间）开始至2022冬春航季结束，各航空公司可自行选择北京或原第一入境点城市运行航班，各航空公司的入境点城市信息可以在航空公司官网上查询；自2023年夏秋航季开始，航空公司按照双边航空运输协定和民航有关法律规章持航线经营许可运营国际定期客运航班。

根据民航局《关于取消目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告》，北京时间2023年1月8日零时开始，取消目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境。国航相关负责人告诉记者，按照最新航班计划，自2023年1月8日起，国航的17个国际航班将恢复直航北京。

同时，海南航空发布公告称，自北京时间2023年1月12日零时起（按落地时间计算），海南航空执飞的所有目的地为北京的国际航班将不再分流，将按照航班计划直接落地北京。

出入境新政实施率先带动港澳游

“终于看到曙光了！”做了几十年旅游的香港旅游从业者阿豪看着香港中环排队坐船赴深圳的人流，开心地说。20年前阿豪带香港的团去内地就从这里走，1月8日早上8:20，时隔近三年，第一班船从中国客运码头出发，疫情三年后，这里再次恢复了人气。

自2022年12月26日出入境新政宣布以来，在线旅游平台上，境外机票、酒店的预订最为明显。据去哪儿平台数据显示，消息发布后一小时内，国际机票预订量增长5倍；泰国、印尼、日本、新加坡、韩国、美国等地酒店在一天内搜索量涨了1倍以上。

随着新政发布以后，最先获利的则是距离最近、政策最为宽松的中国澳门、中国香港地区。由于澳门地区入境无需隔离，澳门地区酒店的预订量在“新十条”实施之后再次上涨，去哪儿平台上2022年12月一个月的澳门酒店预订间夜量已超2019年同期。

而赴香港机票的预订量也随着出入境政策优化而逐步增加。据多家旅游平台数据显示，自12月27日至1月7日，内地飞往香港机票预订量环比同期（11月26日-12月7日）增长3.8倍，热门出发地是成都、北京、上海、南京、杭州、厦门；其他国家地区飞往香港的预订量环比增长也高达3.2倍。

因交通便利、政策宽松，中国香港、中国澳门或再次成为春节出境游红利的“尝鲜者”。据旅游平台数据显示，随着利好政策逐一宣布，12月27日至1月7日赴香港机票预订量达3倍以上。而去哪儿平台上2022年12月一个月的澳门酒店预订间夜量已超2019年同期。

除机票、酒店外，港澳地区的门票、接驳船票等出境游的当地出游产品也陆续上架。自1月6日上线粤港澳地区船票后，去哪儿平台上，香港至深圳船票的搜索量每小时上涨达五成以上。

(责编：乔业琼、高雷)

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