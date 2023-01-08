人民网北京1月8日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运首日（1月7日）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3473.6万人次，环比增长11.1%，比2019年同期下降48.6%，比2022年同期增长38.9%。

其中：公路发送旅客2735万人次，环比增长11.1%，比2019年同期下降50.9%，比2022年同期增长46.9%。全国高速公路流量3210.3万辆次，环比增长0.4%，比2019年同期增长13.8%，比2022年同期增长9.8%。

铁路发送旅客601.8万人次，环比增长13.2%，比2019年同期下降35.7%，比2022年同期增长18.4%。

水路发送旅客39.2万人次，环比增长7.8%，比2019年同期下降44.0%，比2022年同期增长7.4%。

民航发送旅客97.6万人次，环比增长1.4%，比2019年同期下降41.3%，比2022年同期增长24.9%。

(责编：乔业琼、高雷)

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