人民网北京1月8日电 （记者栗翘楚）1月5日，中国经济体制改革研究会召开第八届理事会第四次会议，学习贯彻党的二十大精神，按照新形势、新要求，研究部署重点工作任务。中国经济体制改革研究会会长、国家发展改革委原副主任彭森出席会议并作总结讲话，中国经济体制改革研究会常务副会长兼秘书长赵艾作工作报告。

中国经济体制改革研究会会长、国家发展改革委原副主任彭森在会上发言。人民网记者 翁奇羽摄

会议指出，2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大擘画了新时代全面建设社会主义现代化国家，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了新时代新征程党和国家事业发展的目标任务。党的二十大报告，深刻阐释了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，描绘了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。认真学习宣传贯彻党的二十大精神是中国经济体制改革研究会当前和今后一个时期的首要政治任务。学习领会党的二十大精神对于智库来讲，既是政治学习，也是业务学习。要把党的二十大精神贯穿到工作的各个方面和各个环节，准确把握党的二十大提出的新观点、新理论、新思想的精神实质。切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到实现党的二十大确定的各项目标任务上来，以实际行动在新时代新征程中找准新定位、实现新作为、作出新贡献。

中国经济体制改革研究会第八届理事会第四次会议现场。人民网记者 翁奇羽摄

彭森表示，党的二十大提出开辟马克思主义中国化时代化新境界的重要任务，强调要坚持社会主义市场经济改革方向，构建高水平社会主义市场经济体制。党的十八大以来，我国以巨大的政治勇气全面深化改革，打响改革的攻坚战，加快改革的顶层设计，敢于突进深水区，敢于啃硬骨头、敢于涉险滩、敢于面对新矛盾新挑战，冲破思想观念束缚，突破利益固化藩篱，坚决破除各方面体制机制弊端，各领域基础制度框架基本建立。近年来，党中央、国务院在坚持社会主义市场经济改革方向上发出明确信号，在积极推动要素市场化配置综合改革、加快建设全国统一大市场、健全公平竞争审查制度、进一步完善社会主义市场经济体制等方面，推出了一系列市场化改革的文件。党的二十大强调“两个毫不动摇”，优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大，也十分具有针对性。一系列市场化改革举措的提出和落地，无疑可以为高质量发展开辟道路，为中国经济稳定增长提供动力。

对于研究会下一步工作，赵艾指出，中国经济体制改革研究会的特殊性质决定了其必须高度重视政治建设，必须坚持党的领导，以政治建设引领科研工作和其他各项工作，确保办会的正确政治方向。加强改革办会，在研究领域高举改革旗帜，在重大问题研究和各项科研工作上，不断推动科研体制机制的改革创新，拓展研究领域，不断完善与加强自身建设。推动开放办会，以重大课题研究为抓手深化与各方合作，以重要论坛为平台开展交流合作，以学界媒体界深度合作推动对外交流。注重创新强会，要积极建言献策，聚焦重大改革问题研究，贴近改革一线，走进地方和企业开展研究。着力人才兴会，构建高质量人才网络体系，广揽各方面人才充实科研队伍，持续优化人才发展环境。

会议最后指出，2023年中国经济体制改革研究会要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神，按照国家发展改革委的有关部署和安排，根据全面深化改革开放面临的新形势新任务新要求，坚持解放思想、实事求是，继续集中力量深入开展改革开放重大问题研究。

北京市、上海市、河北省、河南省、江苏省、广东省、海南省、辽宁省、陕西省、福建省、内蒙古自治区、广西自治区等全国多地体改研究机构，中国经济体制改革研究会副会长、理事等参加会议。部分副会长在会上作了交流发言，表示要共同努力，继续围绕中央决策部署和国家大政方针，深入研究完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化改革开放，构建新发展格局，推动高质量发展等方面重大理论、政策和实践问题，积极建言献策。

(责编：乔业琼、高雷)

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