人民网北京1月8日电 （记者栗翘楚）近日，国务院印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。国家移民管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，第一时间发布《关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”后优化移民管理政策措施的公告》，自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。

CX334航班连接廊桥。人民网记者 栗翘楚摄

1月8日上午10时40左右，首都机场T3-E边检入境现场，迎来了当日（T3-E边检入境现场）首架入境航班CX334。该航班由香港到北京，载有旅客291人。移民管理警察规范办理入境边检手续，现场秩序井然有序，旅客通关高效顺畅。

CX334航班旅客进入航站楼。人民网记者 栗翘楚摄

按照国务院“总体方案”部署要求，1月8日是国家移民管理局“公告”落地实施的第一天，记者在首都机场边检执勤现场了解到，北京出入境边防检查总站已于今日零时正式结束首都机场T3-D入境专区检查，全部转场至T3-E航站楼、T2航站楼原入境执勤现场。

入境旅客在设备上进行操作。人民网记者 栗翘楚摄

北京边检总站执勤二大队副队长徐春静表示，面对新阶段新形势新任务，北京边检总站扎实做好转场各项准备工作，前期对现场设施设备和信息化系统反复进行检查调试，开展多轮次合成演练，加强与机场相关单位流程对接，优化流程通路，确保勤务转场顺利有序。

入境旅客排队接受工作人员查验通关码。人民网记者 栗翘楚摄

“为全力保障国际航班有序恢复，北京边检总站主动对接有关部门，及时掌握航线航班变化以及第一入境点恢复直航情况，做好警力、能力、保障等各方面准备。在调研评估航班恢复后工作任务的基础上，优化警力配置，加强内部挖潜，充分做好警力储备；针对性开展业务培训，做好应对客流量增加的能力准备；全面启用改造后的现场执勤执法和备勤区域，完善各项配套保障，确保航班恢复通关顺畅有序，为保障促进中外人员交流交往、服务经济社会发展贡献北京边检力量。”徐春静说。

入境旅客刷脸通过闸机。人民网记者 栗翘楚摄

在T3-E边检入境执勤现场，整个现场空间布局和设施设备也进行了升级改造。据北京边检总站执勤二大队执勤三队队长张卫涛介绍，为确保航班恢复后给旅客提供更好的通关体验，北京边检总站在T3-E边检入境现场增加了12条查验通道和一个候检区域，并设有特别通道，为老幼病残孕等特殊旅客提供通关便利，其他通道区分中国公民和外国人通道，现场旅客可随工作人员引导，进入相应通道排队候检。

旅客填写入境登记卡。人民网记者 栗翘楚摄

另外，据国家移民管理局公告，即日起，北京口岸恢复执行24/144小时过境免签政策，北京边检总站在T3-E现场开设5个专门窗口，受理外国人临时入境许可申请。

入境旅客排队等待通关。人民网记者 栗翘楚摄

据了解，新政落地实施首日，首都机场入境载客航班共10架次，其中T2航站楼2架次，T3航站楼8架次。在此，北京边检总站提醒广大出入境旅客：请在出行前充分了解目的地国家（地区）入出境政策，提前准备好本人真实有效的出入境证件，以免影响行程、带来不便；到达边检现场后，请按工作人员引导顺序分流、排队候检，有困难可向现场执勤民警寻求帮助。

入境旅客正在进行通关。人民网记者 栗翘楚摄

(责编：乔业琼、高雷)

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