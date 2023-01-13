原标题：百度携手武汉开启规模化无人驾驶商业运营服务

1月11日，百度与武汉市政府签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务，打造全球领先的无人驾驶运营区。

湖北省委副书记、省长王忠林在武汉会见了百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏。王忠林表示，百度作为行业头部企业，强强联手在武汉打造智能网联示范区，将有力助推湖北省汽车产业高质量发展。

李彦宏对湖北产业基础、区位条件和营商环境给予高度评价，并介绍了项目有关情况，表示将全力推动项目加快落地，通过智能网联技术深度融合，服务智能汽车、智能交通和智慧城市，共同助力湖北高质量发展。

据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务，双方将共同努力在武汉打造全球领先的无人驾驶运营区。此次百度与武汉市合作，将助力湖北省智能网联产业在新一轮国际竞争中抢抓发展主动权，向全球领先的科技创新高地迈进。

百度Apollo布局自动驾驶十年，依托坚实的AI技术底座，打造安全、智能、高效的自动驾驶技术体系。目前，百度Apollo L4级自动驾驶运营测试里程累计已超4500万公里，拥有自动驾驶专利族3477件。百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑的全无人自动驾驶车队已驶入北京、武汉、重庆三城，是在全国多个城市开展全无人自动驾驶运营及测试的企业。（顾阳）

(责编：曹淼、李源)

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