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多部门：为农村地区免费配备血氧仪制氧机

2023年01月13日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为解决农村地区医疗物资紧缺问题、助力打赢疫情防控硬仗，近日，农村地区疫情防控工作专班（以下简称专班）协调对接国家卫健委、工信部、全国工商联，推动为农村地区每个村卫生室免费配备2台指夹式血氧仪，为每个乡镇卫生院配备1台制氧机。截至目前，50%以上的血氧仪已完成配送。

当前，受疫情影响，广大农村地区对血氧仪、制氧机等医疗设备需求较大。1月5日以来，专班协调国家卫健委、工信部、全国工商联等多个部门，集中采购一批血氧仪，优先向农村地区发货，对接阿里集团公益基金会、国家乡村振兴局主管的友成企业家乡村发展基金会等单位落实资金支持、开展采购工作。

专班还协调推动为每个乡镇卫生院配备一台制氧机，协调国家乡村振兴局汇总832个脱贫县11534个乡镇卫生院信息，协调工信部落实资金来源、采购渠道，目前首批产品已经发出；同时会同全国工商联，为脱贫县以外约2.5万个乡镇卫生院配送制氧机。

据悉，连日来，专班大力协调多家单位、引导各类资源支持农村地区疫情防控工作。协调友成企业家乡村发展基金会发起“名医助村医”公益项目、向160个国家乡村振兴重点帮扶县捐赠6万套“辨证云·基层医生智能助手”，为基层医生提供中医智能辅助诊疗服务；组织中国农村杂志社策划出版《农民文摘·2023年农村防疫科普专刊》，加印10万册免费发放，为农村地区群众提供疫情防控防治科普知识。

(责编：王仁宏、吕骞)
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