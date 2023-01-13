人民网北京1月13日电 （记者王仁宏）今日，在国新办举行的新闻发布会上，海关总署新闻发言人吕大良围绕2022年我国外贸进出口情况进行介绍。据统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。

吕大良表示，2022年，面对复杂严峻的国内外形势，我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。

发布会上，吕大良从五方面分析了2022年我国外贸进出口情况特点。

进出口韧性强、规模大。2022年，我国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。分季度看，一、二季度进出口总值分别超过9万亿和10万亿元，三季度进出口总值增长至11.3万亿元，这是季度规模的新高点，四季度进出口总值继续保持11万亿元的水平。

贸易伙伴结构优、增势好。2022年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿、5.65万亿和5.05万亿元，分别增长15%、5.6%和3.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占我国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对RCEP其他成员国进出口增长7.5%。

一般贸易增长快、比重升。2022年，我国一般贸易进出口26.81万亿元，增长11.5%，占进出口总值的63.7%，提升2.2个百分点；其中，出口15.25万亿元，增长15.4%；进口11.56万亿元，增长6.7%。同期，加工贸易进出口8.45万亿元，占进出口总值的20.1%。

外贸主体数量增、活力强。2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提升2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。

主要产品供需稳、优势足。2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%。其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。同期，劳动密集型产品出口4.28万亿元，增长8.9%，占出口总值的17.9%。其中，箱包、鞋和玩具出口分别增长32.6%、24.4%和9.1%。此外，原油、天然气和煤炭等能源产品合计进口3.19万亿元，增长40.9%，占进口总值的17.6%；农产品进口1.57万亿元，增长10.8%，占进口总值的8.7%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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