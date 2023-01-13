海关总署：2022年民营企业进出口规模占比过半 稳外贸作用显著
2023年01月13日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者王仁宏）“2022年，民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，较上年提高了2.3个百分点，年度占比首次超过一半，对我国外贸增长贡献率达到80.8%。”海关总署新闻发言人吕大良在今日国新办举行的2022年全年进出口情况新闻发布会上表示，2022年，民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸“稳定器”作用持续发挥。
据统计，2022年，我国有进出口实绩的民营外贸企业51万家，进出口值达到21.4万亿元，增长12.9%。其中，民营企业对传统伙伴保持优势，新兴市场开拓有力。
2022年，民营企业对东盟、欧盟、美国前三大贸易伙伴进出口均保持两位数增长，增速分别为27.6%、12.6%、10.6%，合计占民营企业进出口总值的43.9%。同期，民营企业对其他金砖国家、拉丁美洲、中亚五国进出口也分别增长22.1%、14.5%和55.1%。
从产品分类看，2022年，民营企业在机电产品出口和农产品进口增速较快。在出口方面，2022年，民营企业出口机电产品7万亿元，增长15.3%。其中，电子元件、电工器材和汽车零配件增速分别为22%、42.5%和19%。进口方面，2022年，民营企业进口农产品8620.6亿元，增长14.9%。进口铜、医药材及药品、基本有机化学品分别增长25.3%、15.3%和8.7%。
此外，中西部地区民营企业活力增强，2022年，中部、西部地区民营企业进出口分别增长21.5%和21.2%，合计占民营企业进出口总值的20.1%，比重较上年提升1.4个百分点。
(责编：王仁宏、吕骞)
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