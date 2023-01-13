新华社北京1月13日电（张辛欣、常容轩）工信部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。

生物基材料有助于减轻石化行业对化石原料的依赖，降低生产过程安全风险。

工信部有关负责人表示，我国生物基材料正处在产业化发展的关键时期，但也面临原料结构单一、产业化关键技术亟待突破、产业支撑体系待健全等问题。推动生物基材料发展，特别是推进基于非粮生物质的生物基材料加快创新发展，既助力乡村振兴和美丽中国建设，又助力石化行业高质量发展。

行动方案明确创新、应用、生态培育等一系列发展目标，提出到2025年，高效工业菌种与酶蛋白元件不断丰富，非粮生物质利用共性技术取得突破，形成5家左右具有核心竞争力、特色鲜明、发展优势突出的骨干企业，建成3至5个生物基材料产业集群，产业发展生态不断优化。

此外，行动方案明确突破非粮生物质高效利用关键技术、推进技术放大和应用示范、强化渗透能力拓展应用领域、培育龙头企业和特色产业基地、强化产业支撑体系建设等五方面重点任务。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经