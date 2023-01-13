新华社长春1月13日电 题：老工业基地吉林：把“绿色”植入产业基因

新华社记者姚湜

吉林中部，奥迪一汽新能源汽车等项目规划使用绿色电力生产；吉林东部，“生态屏障”长白山野生动植物种群数量稳步增长；吉林西部，风光发电设备源源不断产生绿色能源……2023年，把“绿色”植入产业基因，老工业基地在发展经济的同时，不忘绘制美丽中国吉林答卷。

制造业新增产能树立“绿色”标杆

这几天，吉林省通用机械(集团)有限责任公司铸锻车间主任于东民每天24小时驻守单位。温度高达700摄氏度的铝水在熔化炉里透出红色，随后被机械手倒进铸造模具中，冷却、结晶，在水池里进一步降温，适配奥迪品牌最新电动车型的车轮支架样件就做好了。

于东民对记者说，车间为新能源汽车配套的底盘零部件越来越多，目前占比已经接近50%。

布局新赛道，吉林省加速制造业“新能源化”。2022年11月，长春奥迪一汽新能源汽车项目完成暖封闭。这一项目计划投资额超300亿元人民币，是奥迪在中国首个专门生产纯电动车型的生产基地。

作为奥迪全球最先进的数智化工厂之一，奥迪一汽新能源汽车项目工厂100%使用绿色电力，计划达到“零碳”标准。

高端装备制造业领域，中车松原新能源产业基地项目全面启动，智能化、数字化、低碳化的新能源装备产业园将布局整机、叶片、塔筒、发电机、储能设备、电气设备、智能运维等产业，全部建成后可为东北地区风电产业提供设备保障。

“无烟产业”加速发展打造“绿色”引擎

雪地里，一只头部和尾巴呈黑色，颈部和腹部有白色、黄色被毛的小动物跑来跑去，似乎在觅食。“这是我们园区布控的红外相机在2022年12月24日拍到的野生黄喉貂。”长白山鲁能胜地旅游度假区市场部负责人王丹一边播放视频一边对记者说，度假区内人类活动少的地方，总能见到貂、狍子等野生动物。

白山松水，沃野千里，吉林省生态资源丰富。绿水青山、冰天雪地都是金山银山，如何做到保护和发展相得益彰，吉林省开展了探索。

位于长白山区域内的鲁能胜地等项目，积极采取措施保护稀有和不可再生资源，保护生物多样性。例如在道路修建过程中避开树木，规划并建设污水处理厂和中水收集池，利用原有洼地形成的水塘构建湿地环境，为中华秋沙鸭、苍鹭、绿头鸭等提供食物来源。

在生态优化的基础上，吉林省推动冰雪资源生态价值转换，被誉为“无烟产业”的旅游业发展迅猛。万科松花湖、万达长白山等大型滑雪度假区越来越热闹，接待床位数量、雪道总面积和每年雪季滑雪人次均居全国前列。

能源产业升级开启“绿色”格局

还有不到十天就到农历新年，吉林白城绿电产业示范园区储能基地铅碳电池生产及回收项目现场，40多位工人还在紧锣密鼓地为主厂房和综合库房进行封闭。“抓紧时间抢进度，我们得一直到春节放假才会停工。”项目投资方，白城吉电绿电能源有限公司副总经理王长青介绍说。

据了解，这一项目投产后产品将用于建设大型储能电站，促进能源产业优化升级，实现清洁低碳发展，推动“绿色变革”。

如今在吉林省西部，一排排整齐的光伏设备成矩阵排列，远处错落的白色风力发电机缓慢转动着巨大的叶片。风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展的雏形已经显现。

在推动新能源发电、消纳利用的基础上，吉林省还在谋划利用风能、光能等清洁能源制氢，延伸新能源产业链，建设“绿电”产业园区。

(责编：杨光宇、袁勃)

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