新华社北京1月13日电 题：透视2022年外贸“成绩单”：规模再创新高、质量稳步提升

新华社记者邹多为、黄耀滕、孙少雄

外贸规模首次突破40万亿元关口、连续6年保持货物贸易第一大国地位、出口国际市场份额连续14年居全球首位……海关总署13日发布的数据显示，2022年，中国外贸交出一份亮眼“成绩单”。

海关总署新闻发言人吕大良表示，面对复杂严峻的国内外形势，我国外贸顶住多重超预期因素冲击，在2021年高基数基础上继续保持稳定增长，规模再创历史新高。

理解这个“新高”，不妨把视野拉长：一方面，分季度看，2022年一、二季度进出口总值分别超过9万亿元和10万亿元，三季度增长至11.3万亿元，创季度规模历史高点，四季度继续保持11万亿元水平；另一方面，跨年度看，从2005年货物贸易进出口总额首次超过10万亿元，到2010年、2018年分别突破20万亿元和30万亿元关口，再到2022年的42.07万亿元，外贸规模连续迈上新台阶。

中国社科院财经战略研究院国际经贸研究室副主任张宇认为，外贸进出口取得的跨越式发展来之不易，特别是在困难多挑战大的情况下，我国外贸展现出较强的韧性与活力。

进出口规模、质量、效益同步提升离不开各地方、各部门和广大外贸企业迎难而上、共同努力。保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业保订单拓市场……2022年，国家出台稳经济一揽子政策和接续措施。

随着一系列政策效应持续释放，我国外贸主体活力有效激发：2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，同比增加5.6%。其中，民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，提升2.3个百分点，年度占比首次超过一半，对我国外贸增长贡献率达到80.8%。

1月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效首日，南宁海关下属邕州海关签发广西首份RCEP项下输印尼原产地证书。“凭着这份证书，我们的蜂蜜制品混合糖浆在印尼通关时，关税将由原来的5%降为零关税。”广西蜜博士蜂业有限责任公司执行董事周桂华说。

一年来，除了与欧盟、美国等传统贸易伙伴保持经贸往来，我国还利用RCEP生效带来的贸易创造效应积极开拓东盟、非洲、拉丁美洲等新兴市场，推动产业链合作更加紧密。数据显示，2022年，我国对“一带一路”沿线国家出口增长20%，拉动整体出口增长6.1个百分点，对非洲、拉丁美洲出口分别增长14.8%、14.1%。

10日23时，一架满载跨境电商货物的全货机从乌鲁木齐地窝堡国际机场起飞，前往哈萨克斯坦阿克托别。这是新疆首次开通跨境电商全货机专线，共计15吨、价值2474.4万元的衣服、鞋子、箱包等日用百货不日将被送到国外客户手中。

近年来，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势成为稳外贸、促消费的重要抓手。根据初步测算，2022年我国跨境电商进出口2.11万亿元，增长9.8%。

张宇表示，跨境电商、海外仓等新业态新模式，自贸试验区、自由贸易港以及进博会、广交会等重大展会所引领的外贸制度创新不仅是贸易高质量发展的新抓手，也是推动建设贸易强国的新动能。

当前，全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓已成为外贸稳增长面临的最大压力，部分行业需求疲弱、订单不足。随着疫情防控措施不断优化，经济社会发展活力日益回升，近段时期以来，很多地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的渠道和信心。

展望下一阶段外贸走势，吕大良表示，在正视外贸发展面临困难挑战的同时，也要看到我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，与此同时，今年我国经济有望总体回升，外贸发展也有不少有利条件，推动外贸稳规模、优结构具有坚实支撑。

(责编：袁勃、杨光宇)

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