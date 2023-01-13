新华社北京1月13日电（吴雨、李论衡）中国人民银行副行长宣昌能13日介绍，截至2022年末，流通中数字人民币存量达136.1亿元。数字人民币和实物人民币将一并统计、合并分析、统筹管理。

“数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，它与实物人民币一样，本质上都是货币组成部分。从统计和管理角度看，有必要对二者进行一并统计、合并分析、统筹管理。”宣昌能在当日国新办举行的新闻发布会上表示，近年来，随着数字人民币试点的逐步深入，数字人民币的应用场景稳步扩大，交易金额、存量也不断增加，相关管理和统计制度不断完善。将数字人民币纳入流通中货币（M0）统计，能更准确反映流通中货币总体规模。

据介绍，截至2022年末，流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行日前发布的数据显示，流通中数字人民币存量纳入M0后，2022年我国流通中货币（M0）余额为10.47万亿元，同比增长15.3%。

宣昌能表示，人民银行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。

(责编：袁勃、杨光宇)

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