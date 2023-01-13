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银保监会：持续提升金融服务实体经济质效

2023年01月13日23:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月13日电（记者李延霞）中国银保监会13日表示，将持续提升金融服务实体经济质效，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大金融风险，深入推进银行业保险业改革开放，助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

　　银保监会13日召开2023年工作会议。会议要求，2023年要全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置；做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板；不断优化进出口贸易金融服务；大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。

　　银保监会表示，要努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，因城施策实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

　　银保监会明确，要加快推动中小银行改革化险，积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。统筹推进保险公司回归本源和风险处置，坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。

　　银保监会表示，要有效应对信用风险集中反弹，督促银行机构做实资产分类，加大不良资产处置力度。强化金融机构治理体系建设，做好股东资质穿透审核和股东行为穿透监管。发挥金融人才库作用，推动选优配强中小银行保险机构领导班子。持续提升监管有效性，依法将各类金融活动全部纳入监管。稳步扩大银行业保险业制度型开放。

(责编：袁勃、杨光宇)
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