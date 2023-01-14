本报记者 杜海涛

数据来源：海关总署

制图：张芳曼

海关总署13日发布数据：2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，进出口规模、质量、效益同步提升。全年进出口总值首次突破40万亿元关口，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

海关统计显示，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。分季度看，一、二季度进出口总值分别超过9万亿元和10万亿元，三季度进出口总值增长至11.3万亿元，四季度进出口总值继续保持11万亿元的水平。从贸易方式看，一般贸易增长快、比重升。2022年，我国一般贸易进出口26.81万亿元，增长11.5%，占进出口总值的63.7%，较上年提升2.2个百分点。

外贸进出口展现强劲韧性

2022年，我国外贸进出口在上年高基数基础上实现了稳定增长，展现了较强韧性。海关总署有关负责人介绍，外贸保持增长的主要拉动因素有以下几个方面：

出口有市场，主要产品竞争优势足——

从市场看，2022年对东盟、欧盟等主要贸易伙伴的出口都保持较快增长；新兴市场加速开拓，对“一带一路”沿线国家出口拉动整体出口增长6.1个百分点，对非洲、拉丁美洲出口分别增长14.8%、14.1%。

从产品看，2022年工业制品出口增长9.9%，拉动整体出口增长9.4个百分点。劳动密集型产品出口保持较快增长，太阳能电池、锂电池、电动载人汽车等绿色低碳产品出口增速均超过60%，出口新动能快速成长。

根据最新数据测算，当前我国出口国际市场份额为14.7%，连续14年居全球首位。

进口有支撑，国内需求潜力大——

2022年，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，经济稳健发展，全国规模以上工业增加值、固定资产投资等主要经济指标保持增长，为进口增长提供有力支撑。中间产品进口增长7.5%，拉动整体进口增长5.9个百分点。

政策有支持，外贸发展的内生动力强——

2022年，我国出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业保订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着政策措施效能持续释放，外贸主体活力有效激发。

1月13日召开的全国海关工作会议强调，着力落实一揽子促稳提质措施，持续优化口岸营商环境。促外贸稳增长保份额，促进跨境电商、海外仓等新业态发展。大力“稳链”、精准“补链”、促进“强链”，创新优化监管查验机制，确保产业链供应链安全稳定。

各类主体运行稳健

2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。民营企业、外商投资企业、国有企业等三大类外贸主体充分发挥各自优势，进出口运行表现稳健。

民营企业外贸第一大主体地位继续巩固。2022年，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，有效激发了包括民营企业在内的各类市场主体活力。有进出口实绩的民营外贸企业51万家，进出口值达到21.4万亿元，增长12.9%。外贸“稳定器”作用持续发挥。民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，同比提高2.3个百分点，年度占比首次超过一半，对外贸增长贡献率达到80.8%。

同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。

自由贸易试验区、自由贸易港对外开放高地作用突出。2022年，海关持续深化改革创新，加快探索规则、规制、管理、标准等制度型开放举措，积极支持自由贸易试验区、海南自由贸易港发展。全年自由贸易试验区进出口7.5万亿元，增长14.5%，其中，出口3.3万亿元，增长18.1%，进口4.2万亿元，增长11.8%。海南自由贸易港货物进出口继2021年首次突破1000亿元后，2022年再上新台阶，首次突破2000亿元关口，达到2009.5亿元，增长36.8%。

新兴市场开拓有力

2022年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿元、5.65万亿元和5.05万亿元，分别增长15%、5.6%和3.7%。同期，对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他14个成员国进出口增长7.5%。新兴市场开拓有力。

东盟已经连续3年成为中国第一大贸易伙伴。2022年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，双方经贸往来更加密切，出口3.79万亿元，增长21.7%，进口2.73万亿元，增长6.8%。同期，东盟占我国外贸比重较2021年上升了1个百分点，达到了15.5%。

“中国与东盟的经贸关系有着坚实的基础和巨大的发展潜力。”海关总署新闻发言人吕大良说，展望未来，双方合作领域广阔、发展战略相融、贸易往来畅通，在双方贸易和投资自由化便利化水平不断提升的带动下，我国与东盟的双边贸易有望取得新的更大发展。

RCEP生效实施已满一年，红利持续释放。2022年，我国对RCEP其他成员国进出口12.95万亿元，增长7.5%，占外贸总值的30.8%。对RCEP其他成员国进出口增速超过两位数的达到了8个，其中对印度尼西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝进出口增速均超过了20%。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。2013年至2022年，我国与沿线国家的进出口年均增长8.6%。2022年，与沿线国家贸易继续保持了快速增长，进出口13.83万亿元，高出整体增速11.7个百分点。

海关总署有关负责人表示，展望2023年，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，外贸发展也有不少有利条件，推动外贸稳规模、优结构具有坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经