春节临近，江苏省扬州港的集装箱码头，一辆辆集卡来回穿梭，一艘艘货轮在码头的泊位上有序装卸集装箱，码头生产红红火火。图为近日，扬州港一派繁忙景象。

孟德龙摄（人民视觉）

本报北京1月13日电 （记者聂传清、王俊岭）中国外贸规模再上新台阶。海关总署13日发布数据：2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%，连续6年保持货物贸易第一大国地位。

其中，出口继续保持较高增速，总额为23.97万亿元，同比增长10.5%；进口18.1万亿元，同比增长4.3%。

海关总署新闻发言人吕大良表示，2022年，面对复杂严峻的国内外形势，我国外贸顶住多重超预期因素冲击，在上年高基数基础上实现稳定增长，进出口总值首次突破40万亿元关口，为经济稳健发展作出积极贡献。

从贸易方式看，一般贸易增长快、比重升。2022年，我国一般贸易进出口26.81万亿元，增长11.5%，占进出口总值的63.7%，较上年提升2.2个百分点。

从贸易伙伴看，我国与东盟经贸往来更加密切，进出口规模达到6.52万亿元，增长15%，东盟继续为我国第一大贸易伙伴。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占我国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对RCEP其他成员国进出口增长7.5%。

从外贸主体看，民营企业表现不俗。2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，提升2.3个百分点，年度占比首次超过一半。

从商品种类看，主要产品供需稳、优势足。2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%。其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。此外，原油、天然气和煤炭等能源产品合计进口3.19万亿元，增长40.9%，占进口总值的17.6%。

2022年，面对复杂严峻的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。（相关报道见第三版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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