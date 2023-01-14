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进出口总值首次突破40万亿元大关，连续6年保持世界第一货物贸易国地位——

中国外贸稳规模优结构具有坚实支撑（锐财经）

本报记者  王俊岭
2023年01月14日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国汽车工业协会最新数据显示，2022年，中国汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。图为1月13日，在江苏连云港港东方公司码头，大批汽车集港准备装船出口。
　　王 春摄（人民视觉）

　　近日，湖南常德高新区内多家企业开足马力生产，赶制海外订单产品，呈现一派繁忙景象。图为1月13日，在位于常德高新区的中联重科建筑起重机械有限责任公司生产车间，工作人员把生产的产品零部件入库。
　　新华社记者 陈思汗摄

　　1月13日，在国新办举行的新闻发布会上，海关总署相关负责人介绍了2022年全年进出口情况。最新数据显示，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

　　海关总署表示，2022年中国外贸实现了新的突破，进出口规模、质量、效益同步提升，成绩来之不易。当前，外贸发展面临的困难挑战仍然较多。正视这些困难挑战的同时，也要看到中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，今年经济有望总体回升，要更加坚定推动外贸稳规模、优结构的信心。

　　三大因素发挥作用

　　2022年，中国外贸进出口克服了多重超预期因素冲击的挑战，在上年高基数基础上实现了稳定增长，规模首次突破40万亿元关口，为经济稳健发展作出了积极贡献。

　　据海关总署新闻发言人吕大良介绍，当前外贸保持增长的主要拉动因素有三个方面：

　　一是出口有市场，主要产品竞争优势足。2022年，我国对东盟、欧盟等主要贸易伙伴的出口都保持较快增长；新兴市场加速开拓，对“一带一路”沿线国家出口增长20%，拉动整体出口增长6.1个百分点，对非洲、拉丁美洲出口分别增长14.8%、14.1%。同时，太阳能电池、锂电池、电动载人汽车等绿色低碳产品出口增速均超过60%，出口新动能快速成长。根据最新数据测算，当前我国出口国际市场份额为14.7%，连续14年居全球首位。

　　二是进口有支撑，国内需求潜力大。2022年，全国规模以上工业增加值、固定资产投资等主要经济指标保持增长，为进口增长提供有力支撑。2022年，我国中间产品进口增长7.5%，拉动整体进口增长5.9个百分点。此外，国际大宗商品价格高位运行一定程度上也拉动进口值增长。

　　三是政策有支持，外贸发展的内生动力强。2022年，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业保订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着这些政策措施效能持续释放，外贸主体活力有效激发。2022年，有进出口实绩的外贸企业数量比上年增加5.6%，进出口运行表现稳健。

　　民企占比首超五成

　　2022年，我国有进出口实绩的民营外贸企业51万家，进出口值达到21.4万亿元，同比增长12.9%。这意味着，2022年民营企业占外贸进出口比重首次超过了五成。

　　具体来看，民企外贸呈现多方面亮点：

　　贸易规模占比提升，稳外贸作用显著。民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸“稳定器”作用持续发挥。2022年，民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，较上年提高了2.3个百分点，年度占比首次超过一半，对我国外贸增长贡献率达到80.8%。

　　对传统伙伴保持优势，新兴市场开拓有力。2022年，民营企业对东盟、欧盟、美国前三大贸易伙伴进出口均保持两位数增长，增速分别为27.6%、12.6%、10.6%，合计占民营企业进出口总值的43.9%。同期，民营企业对其他金砖国家、拉丁美洲、中亚五国进出口也分别增长22.1%、14.5%和55.1%。

　　机电产品出口和农产品进口增速较快。在出口方面，2022年，民营企业出口机电产品7万亿元，增长15.3%。其中，电子元件、电工器材和汽车零配件增速分别为22%、42.5%和19%。进口方面，2022年，民营企业进口农产品8620.6亿元，增长14.9%；进口铜、医药材及药品、基本有机化学品分别增长25.3%、15.3%和8.7%。

　　中西部地区民营企业活力增强。2022年，中部、西部地区民营企业进出口分别增长21.5%和21.2%，合计占民营企业进出口总值的20.1%，这个比重较上年提升1.4个百分点。

　　“去年，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，有效激发了包括民营企业在内的各类市场主体活力。”吕大良说。

　　开放红利持续释放

　　中国外贸的信心还来自于持续不断地对外开放。

　　《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施一年来，政策红利持续释放，促进区域内各国经贸往来更加密切。“据海关统计，2022年我国对RCEP其他14个成员国进出口12.95万亿元，增长7.5%，占我国外贸进出口总值的30.8%。”吕大良说。

　　自由贸易试验区制度型开放持续扩大。2022年，各地海关向海关总署备案“海南离岛免税商品溯源管理模式”等33项海关监管创新举措，海关总署对此前备案的53项创新举措开展评审，形成“企业集团加工贸易保税监管模式”“国际航行船舶转港数据复用模式”两项创新制度。2022年，我国自由贸易试验区进出口7.5万亿元，增长了14.5%。

　　跨境贸易便利化程度日益提高。海关总署联合国家有关部门推出十条便利化措施，深化国际贸易“单一窗口”建设，巩固压缩整体通关时间成效。加大口岸通关现场人力和资源投入，在符合条件的港口深入推进进口货物“船边直提”、出口货物“抵港直装”试点，支持扩大“离港确认”等模式的试点范围，全力保障口岸通关环节安全畅通。2022年12月，全国进口、出口整体通关时间分别为32.02小时和1.03小时，分别比2017年缩短了67.1%和91.6%。

　　“下一阶段，海关将继续狠抓稳经济各项政策措施落地生效，全力以赴促进外贸稳规模、优结构，为推动经济稳健发展作出新的贡献。”吕大良说。

(责编：袁勃、杨光宇)
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