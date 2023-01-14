本报北京1月13日电 （记者孔德晨）13日，全国市场监管工作会议召开。会议指出，2022年，市场监管部门涉企违规收费专项整治为市场主体减负27.9亿元。近五年来，市场监管部门加大涉企收费规范治理力度，累计退还企业120亿元，市场主体制度性交易成本持续下降。

2022年，全国市场监管系统推动各项工作取得积极进展。其中，深化涉企违规收费专项整治，为市场主体减负27.9亿元；深化工业产品生产许可改革，获证时间由60天压缩至6天，推行实施“一企一证”；批准筹建6家国家产业计量测试中心和首个国家碳计量中心，验收2家国家技术标准创新基地，规划建设7家国家质检中心。

国家市场监管总局局长罗文在会上表示，今年市场监管部门将进一步优化各类市场主体发展环境，加大对市场主体帮扶支持力度。

在深化落实各项助企纾困政策方面，将在重点领域开展涉企违规收费专项检查，研究制定涉企收费监管规则和重点领域涉企收费指南。积极引导互联网平台将流量向小农户、困难商户、新入驻商户倾斜。

(责编：袁勃、杨光宇)

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