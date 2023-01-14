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国家级经开区发展总体实现稳中提质

2023年01月14日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京1月13日电  （记者谢希瑶）记者13日从商务部获悉，商务部近日完成了对217家国家级经开区2021年度综合发展水平情况的考核评价工作。考核评价结果显示，国家级经开区坚持高水平对外开放，积极推进高质量发展，有效发挥稳外贸稳外资的“主力军”作用，总体呈现稳中提质的良好发展态势。

　　经济增长稳中提质。2021年，国家级经开区实现地区生产总值12.8万亿元，占国内生产总值比重为11%。截至2021年末，东部地区国家级经开区主营业务收入30亿元以上、中西部地区国家级经开区主营业务收入15亿元以上制造业企业共1682家，上市企业共894家，较前一年均有显著上升。

　　开放带动作用显著。2021年，国家级经开区实现进出口总额8.9万亿元，占全国进出口总额比重为22.8%；其中高新技术产品进出口额3万亿元，占全国高新技术产品进出口额比重为25.4%。实际使用外资金额381.6亿美元，占全国实际使用外资比重为22%。

　　科技创新实力增强。截至2021年末，国家级经开区拥有国家级孵化器和众创空间573家，省级及以上研发机构1.04万家，高新技术企业5.03万家，较上年末均有明显提升。

　　绿色发展成效明显。2021年，国家级经开区规模以上工业企业单位工业增加值能耗、水耗和COD排放同比显著下降，工业固体废物综合利用率较上年提高3.8个百分点。

　　协调发展扎实推进。截至2021年末，东部地区国家级经开区与中西部地区国家级经开区开展合作共建、国家级经开区对口援疆援藏援助边（跨）境合作区数量比上年增加91个。

(责编：袁勃、杨光宇)
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