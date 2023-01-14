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金融部门开年推出新方案，改善优质房企资产负债状况

2023年01月14日08:24 | 来源：新华社
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新华社北京1月13日电（记者吴雨）当前，努力促进房地产与金融正常循环是金融部门的工作重点之一。记者日前了解到，为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。

着力改善优质房企经营性现金流

坚决阻断风险传染，有效防范化解优质头部房企风险，需要从供需两端发力。为防止风险从出险房企向优质房企扩散，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，有关部门起草了行动方案，并将于近期推动尽快落地。

记者了解到，该方案按照稳当前也利长远的思路，通过短期针对性措施和中长期制度性安排，围绕“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面，重点推进21项工作任务。

在“资产激活”行动中，通过优化政策激活合理需求，加大保交楼力度，稳定房地产销售，压实企业瘦身自救责任，支持优质房企通过并购提升资产质量，着力改善经营性现金流。

保交楼是金融部门确保房地产市场平稳发展的重要切入点。加快新增1500亿元保交楼专项借款投放、设立2000亿元保交楼贷款支持计划、加大保交楼专项借款配套融资力度、强化保交楼司法保障……一系列围绕“保交楼、保民生、保稳定”的工作安排将在近期加速推进。

工作任务中还包括设立全国性金融资产管理公司专项再贷款，支持其市场化参与行业重组并购，加快风险出清。在推动住房租赁市场建设方面，金融部门近期也将出台金融支持住房租赁市场发展的相关文件，并设立1000亿元住房租赁贷款支持计划，支持部分城市试点市场化批量收购存量住房，扩大租赁住房供给。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，随着一系列金融支持政策的落地实施，优质房企现金流得到更强保障，保交楼稳步推进，风险将趋于收敛。经过风险出清，行业将逐渐步入良性发展轨道。

多渠道稳定优质房企融资

记者了解到，在风险可控和保障债权安全的前提下，金融部门将从存量和增量入手，加大贷款、债券、资管等多渠道融资支持力度，保持优质房企融资性现金流稳定。

根据行动方案，下一步，金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商，推动存量融资合理展期；加大信贷、债券等新增融资支持力度；研究银行向优质房企集团提供贷款，合理满足集团层面流动资金需求；支持境外债务依法偿付，提供外汇管理等政策支持。

要进一步降低优质房企财务杠杆、提升抗风险能力，需引导房企运用好股权融资。行动方案特别提出了“权益补充行动”，支持优质房企充实资本。一方面，支持股权融资，调整优化并购重组、再融资等5项房企股权融资措施；另一方面，发展公司制房地产投资信托基金，培育专业化、机构化住房租赁主体，加快住房租赁市场建设。

专家表示，进一步稳定和拓宽优质房企融资渠道，促进房企信用修复，有利于引导优质房企资产负债表回归安全区间，提振市场信心和预期。

完善金融政策提振信心

当前，推动房地产市场企稳回升压力依然较大，迫切需要精准施策，提振市场信心。“金融管理部门要不断完善房地产金融政策，按照稳当前也利长远的思路，做好短期针对性措施和中长期制度性安排。”中国人民银行副行长潘功胜表示。

近年来，我国加快建立健全房地产金融管理长效机制，先后推出重点房企“三线四档”规则试点和房地产贷款集中度管理等制度。行动方案明确，合理延长房地产贷款集中度管理制度过渡期，同时完善针对30家试点房企的“三线四档”规则，在保持规则整体框架不变的基础上，完善部分参数设置。

值得注意的是，行动方案主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企，重点是其中经营规模较大、覆盖区域较广，具有一定系统重要性的优质房企。方案只设定了优质房企条件，没有具体名单，金融机构可自主把握。

人民银行、银保监会日前联合召开的主要银行信贷工作座谈会强调，要因城施策实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持，做好新市民、青年人等住房金融服务，推动加快建立“租购并举”住房制度。

潘功胜表示，下一步，金融部门要深入领会贯彻中央经济工作会议部署，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，优化完善住房金融服务，逐步推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

(责编：王震、李楠桦)
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