本报记者 张士英

【坚定信心 勇毅前行 】

1月13日，在大庆沃尔沃汽车制造有限公司整车发运场，随着最后一辆轿车装箱完成，满载沃尔沃轿车的运输车从大庆出发，通过口岸发往欧洲市场分销。

作为黑龙江省首个智能工厂，沃尔沃大庆工厂可生产超过2000种车型配置，供应全球超过60个国家和地区。

“海关指导我们成为RCEP项下‘经核准出口商’，企业可以自主出具原产地声明，极大节省了出口通关时间，出口整车更高效、顺畅。”大庆沃尔沃汽车制造有限公司副总经理吕乐扬说。

2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施以来，外贸企业凭借RCEP原产地证书，就可以享受各核准成员国之间的降税优惠，给进出口企业带来“真金白银”的实惠。为助力黑龙江企业抢抓机遇，哈尔滨海关综合运用调查问卷、实地调研和进出口大数据分析等方式，收集企业在政策适用方面存在的问题，采取“线上+线下”相结合方式开展政策宣讲和业务培训，提升外贸企业RCEP享惠水平，引导企业用好原产地累积规则和关税减让政策。

“我们将大庆沃尔沃汽车制造有限公司列入重点帮扶企业名录，制定月度集中内销、‘以企业为单元’加工贸易监管模式等12项‘一对一’帮扶措施，同时设立关企联络员，及时了解企业发展的难点堵点问题，指导企业用好用足各类惠企政策。”大庆海关关长郭玉介绍。

聚焦通关便利化，哈尔滨海关通过优化通关流程、提高通关效率、降低通关成本等一系列实招，助力黑龙江省跨境贸易便利化水平大幅提升，出口企业通关“更省时、更省事、更省钱”。2022年12月，哈尔滨海关出口整体通关时间0.28小时，较2017年压缩90.80%。

在中央和地方同向发力、拉动效应叠加的惠企政策助推下，黑龙江外贸企业开拓国际市场的动力更足、信心更强，机械设备、电子产品、日用消费品等“龙江制造”持续扩大出口。2022年前11个月，黑龙江省货物贸易进出口总值2371.3亿元人民币，比去年同期增长31.3%，进出口增速居全国第6位。

“我们将继续聚焦进出口企业实际需求，指导企业用好用足惠企红利，持续为企业减负增效，支持更多的龙江产品走向世界，促进黑龙江省高水平对外开放。”哈尔滨海关关税处副处长王冬梅说。

(责编：王震、李楠桦)

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