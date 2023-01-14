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“宁宁协作”：从牵手到拥抱的深情画卷

本报记者 万玛加 王雯静 本报通讯员 张浩
2023年01月14日08:37 | 来源：光明日报
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　　 牦牛肉、藏羊肉、枸杞、青稞、冷水鱼……在江苏省南京市栖霞区华润苏果超市，来自青海省西宁市湟中区的农特产品在专柜整齐摆放，吸引了不少市民前来购买。

　　 青海的农特产品，摆上了2000公里之外江苏超市的专柜，这离不开江苏援青干部的努力付出。

　　 2016年7月，在东西部扶贫协作座谈会后，党中央、国务院确定由江苏省对口帮扶青海省。自此，南京和西宁携手同行，走过了脱贫攻坚，全面开启乡村振兴。

　　 人才交流、产业合作、劳务协作、消费帮扶……南京-西宁东西部协作工作，在各个领域开花结果，“宁宁协作”的强劲东风，吹遍高原大地。

　　“组团式”服务破解人才困境

　　 人才，是制约高原欠发达地区的因素之一。如何为青海乡村振兴工作持续导入人才，是摆在江苏援青干部面前的一道考题。自开展东西部协作以来，苏青两地探索组建新型专家服务团，南京与西宁在“组团式”帮扶上一拍即合，两地通力协作，通过“一团火”的集中式服务与“满天星”的分散式长期服务相结合，形成“订单式+项目化”的运行体系，使专家成为活跃在基层一线的智囊团。

　　 在西宁市中医院，援青干部、西宁市中医院院长司浩看着搬入新址后迅速发展的中医院十分欣慰：“提升医疗帮扶实效，首先要完善和落实各项制度，我们帮扶团队参与医院及所在科室管理，帮助完善各项管理规章制度，重点加强医疗质量和医疗安全管理制度建设，进一步提高医院科学化、规范化、精细化、信息化管理水平。同时，立足西宁所需，发挥组团所能，通过加强帮带培养激发人才内生动力。”

　　 在司浩的主持带领下，西宁市中医院从优化各科室中西医特色、开展业务技术培训，到加强骨干及领军人才队伍建设，再到建立与患者常态化交谈机制，了解患者的就医需求。医院发展工作的千头万绪，因这位援青干部的到来逐渐清晰。

　　 南京专家人才来西宁，需按照当地实际情况，因地制宜科学制定人才交流机制。南京农业大学黄明教授帮助湟源地区研发“青海马牙蚕豆南京味道”；江苏省农业科学院与湟中区玉拉草莓育苗中心合作，高原草莓种业发展蓬勃；南京专家组成农畜产品加工销售、农产品养殖和农文旅融合产业三个专家组到西宁开展技术指导……“师傅带徒弟”“团队带团队”的帮扶模式，实现了帮扶与被帮扶“双向”促进，有效支撑了西宁市本土优势产业的发展壮大，也为后续乡村振兴引才引智蹚出一条新通道。

　　“造血式”帮扶助力产业发展

　　 1月，西宁市湟中区西堡镇生态奶牛养殖基地，屋外寒风凛冽，舍内暖意融融，这是青海省规模最大的现代化奶牛养殖项目，也是青海省投资体量最大的东西部协作项目。

　　 这座现代化恒温牛舍，与青海配建室外运动场的传统模式不同，采用先进的粪污处理工艺，利用分子膜发酵技术变废为宝，实现“牧草—奶牛—有机肥—牧草”的有机循环，发展零排放的绿色生态模式。同时，还实施了屋顶分布式光伏发电、清洁能源供暖项目，通过绿色能源为主体的新型电力采暖系统，实现牛棚内的恒温、恒湿、通风、清洗、视频监控等功能为一体。

　　 “西堡镇生态奶牛养殖建设项目中，南京和西宁在方案设计、设备购置、运营管理等方面进行全方位合作。攻坚高原奶牛养殖技术难题，为项目运营管理提供技术保障，同时引入湟中区本土企业受托管理和承包养殖项目，通过交叉持股，打通了奶牛养殖的上下游产业链，有效保障了联农带农成效。”西堡镇党委副书记、镇长商志刚告诉记者。

　　 从项目的建设到建成后规模化经营，极大地拓宽了周边群众的致富渠道。村民不但能通过种植奶牛所需饲草料增加收入，还能实现农闲时在家门口打工，挤奶工、清洁工、维修工……单单在养殖基地打工这一项，就能预计实现人均增加4万元的收入。

　　 这只是“宁宁协作”助力西宁产业发展的一个缩影。如今，西宁和南京的人才协作与产业发展亲密无间，一个个园区蓬勃发展，一个个项目落地生根，据统计，2022年西宁市36个项目涉及协作资金1.356亿元已圆满完成。

　　石榴籽在高原紧紧抱在一起

　　 “这是我和小伙伴们写的感谢信，还有家里人亲手缝制的鞋垫，希望你们能够帮忙转交给史叔叔，我们真的很感谢他对我们的帮助！”这是发生在2022年夏天感人的一幕，来自西宁市湟中区拦隆口镇民族村的张发蕊小朋友，在南京参加“栖霞 湟中少先队员手拉手夏令营”活动时，拿出准备已久的礼物。

　　 2021年12月，南京爱心市民史先生与栖霞区慈善总会签订捐款协议，专项用于湟中区“牵手相伴 共同绽放”儿童公益活动，助学帮扶拦隆口镇民族村10名困难家庭的孩子，张发蕊就是其中之一。

　　 在“宁宁协作”工作中，两地长期的交往、交流、交融，使各族群众结下了深厚的情谊。南京市对口帮扶西宁市工作组立足“牵手相伴 共同绽放”工作品牌，关注西宁市各民族青少年的健康成长，从交流交往、学校教育、社会帮扶等多个维度，深入推进铸牢中华民族共同体意识教育，民族团结的石榴籽在高原上紧紧抱在一起。

　　 针对优秀教师缺乏、教学水平同东部地区差距大等痛点难点，南京市对口帮扶西宁市工作组通过每年选派18名优秀中小学教师，在西宁市各农村中小学挂职支教，有针对性地开展帮扶，截至目前，已有100余名各科教师来到高原支教，在各民族学生中撒下了中华文明的知识种子，也收获了学生们发自内心的喜爱。

　　 2022年，南京市对口帮扶西宁市工作组通过人才计划，引进南京市名师团队担任西宁市青藏铁路花园学校、湟源县第一中学初中部主要负责人，全面负责学校的教育、德育等工作，目标在3年任期内，提高学校管理水平和教学质量，培养一支带不走的教师队伍。

　　 “南京有情怀，西宁有胸怀。如今，南京、西宁正在积极拓展协作领域，增进各民族情感交流，加快携手奔小康步伐。我们相信，在推进乡村振兴过程中，东西部协作之花将在三江源头的青海热土上持续绽放。”南京市对口帮扶西宁市工作组组长、西宁市政府副秘书长刘博说。

(责编：王震、李楠桦)
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