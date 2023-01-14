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行包货物年味浓

本报记者 丁艳
2023年01月14日08:41 | 来源：光明日报
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　　 【春运进行时】

　　 隆冬时节，点点星光下，郑州车站站台上，一辆辆小黄车来来回回，一车车货物被有序地运往全国各地。

　　 负责行李货物运输工作的郑州车站行包车间的王君与往常一样，跟随小黄车穿梭在库房的货物间。从货物上站、承运安检、装车计划到站台装车作业，王君全程盯控，忙碌的一天就此开始。

　　 春运期间，回乡过年的人们少不了带些年货。郑州车站行包车间作为全国铁路行包最大的中转站，行包业务也越发多了起来，浓浓的年味充满整个仓库，平均一个班次装车量高达43列，经手的票据300余张、装出货物2200多件。

　　 王君坦言，最累的就是节前这十几天：“一张张单据上是烟火气十足的年货：腊肠、水果，各种特产应有尽有。经验丰富的老职工看一眼单据，就知道旅客是打哪儿回家过年。”

　　 茯苓夹饼是北京回来的，十八街麻花是天津回来的，人参、木耳基本都是从东北来的，浙江是火腿、龙井，广西的水果，湖北的武昌鱼，湖南的米粉，还有河南的烩面、胡辣汤……

　　 旁边忙碌的同事听到后，禁不住插了句话：“年货里吃的最多，咱老百姓就图除夕夜一家子坐在一起尝美食、看春晚，团团圆圆！”

　　 “今年春运是疫情防控进入新阶段后的首个春运，各式各样的年货来到了我们库房，大家又要再次踏上回家的旅途了。”看着一排排年货，王君感慨。

　　 春运的货物运送和平时的货物运送不一样。平日的货物正常运输即可，但春运期间，很多货物是活物、新鲜果蔬，这就对货物运输提出了更高的要求。

　　 为了保障春运物资装运及时，王君根据车间部署，积极调配运力，根据现场货物情况，对春运货物特事特办，优先安排，开辟绿色通道，助力春运货物运输。

　　 行包工作看似重复而单调，但须臾不能马虎。王君说，承运、装卸、中转、交接、保管、交付六大环节，每一个环节都要仔细核对。王君与同事们按照“先行李、后包裹，先中转、后始发”的原则，经济、合理、均衡地组织行包运输。

　　 站台上，王君反复清点每一批次的货物，不时地嘱咐装卸工：“大不压小、重不压轻、方不压圆、堆码稳固。”

　　 来自五湖四海的年货汇聚于郑州站，经行包职工们装卸上车，奔赴万家灯火。王君告诉记者：“节前的工作量特别大，这是我们一年中最忙的时候，也是最满足的时刻：年货到了，才有年味嘛。”说到这里，王君开心地笑了。

　　 春运期间，王君每天工作12个小时起步，常常来不及吃饭，就要赶紧组织下一趟行包装卸，但看着一批批年货运往全国各地，他心满意足：“把年味送回家，是我们的工作，也是我们的快乐。”

(责编：王震、李楠桦)
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