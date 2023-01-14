新华社北京1月14日电 题：我国水利建设年度完成投资首次突破1万亿元——“数”说我国水利基础设施建设四大看点

新华社记者刘诗平

水利部副部长王道席日前在2022年水利基础设施建设成效新闻发布会上宣布，2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元，同比增长44%，首次突破1万亿元关口。

开工47项、投资规模4577亿元：重大水利工程建设实现历史性突破

据水利部统计，2022年全国开工重大水利工程47项、投资规模达4577亿元，其中总投资超过100亿元的有13个项目，开工数量为历史最多、投资规模为历史最大。

王道席表示，2022年，南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置等一批具有战略意义的标志性工程开工建设；湖北鄂北水资源配置、江西四方井水利枢纽等34项工程基本建成并开始发挥效益；重庆观景口水利枢纽、湖北黄盖湖综合治理等20项工程竣工验收。

水利部水利工程建设司司长王胜万说，在保障防洪安全方面，西江大藤峡水利枢纽2022年实现工程全线挡水，通过了正常蓄水位阶段验收，成功抵御多场次西江洪水，有效地减轻西江中下游乃至珠江三角洲防洪压力；在保障供水安全方面，引江济淮工程2022年实现试通水试通航，供水范围涉及皖豫两省15个市55个县（市、区），受益人口5100多万人；在保障粮食安全方面，湖南涔天河水库扩建工程灌区、河南赵口引黄灌区二期、四川武引二期灌区工程、吉林松原灌区等10项灌区工程完工并发挥效益。

10893亿元：2022年完成水利建设投资首次突破1万亿元

水利部统计显示，2022年全国完成水利建设投资10893亿元，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。

“大规模的水利建设，充分发挥了吸纳投资大、产业链条长、创造就业多、带动能力强的作用，直接吸纳就业人数251万人，其中农村劳动力205万人，为稳投资、促就业发挥了重要作用。”王道席说。

王道席同时表示，2022年水利投融资改革取得明显成效，全年累计落实水利建设投资11564亿元，较2021年增长44%。其中，利用地方政府专项债券2036亿元，较2021年增长52%；金融信贷和社会资本3204亿元，较2021年增长78%。

1007亿元：全国落实农村供水工程建设资金首次突破千亿元

2022年，全国农村自来水普及率达到87%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到56%。

据水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，2022年全国各地共落实农村供水工程建设资金1007亿元，完工18169处供水工程，提升了8791万农村人口的供水保障水平。

统计同时显示，2022年规模化供水工程完工2286处，建设改造村级以上管网13.3万公里，新增6016万农村人口与当地县城居民供水一样，实现同管网、同管理、同服务。

60项：2023年重点推进前期工作的重大水利工程

王道席说，水利部商国家发展改革委研究提出了2023年重点推进前期工作的重大水利工程清单，共60项。

在完善流域防洪工程体系方面，今年重点推进长江中下游、黄河干流治理等大江大河堤防建设与河道整治工程，黄河古贤和黑山峡、广西洋溪、安徽凤凰山、四川米市、湖北姚家平水利枢纽等防洪控制性水利枢纽工程，长江、淮河、海河流域蓄滞洪区建设工程。

在加快构建国家水网方面，今年重点推进甘肃白龙江引水、青海引黄济宁等重大引调水工程，四川三坝、云南南瓜坪等重点水源工程。

在保障粮食安全方面，今年重点推进广西下六甲灌区、云南腾冲灌区、湖北太湖港灌区、四川向家坝灌区一期二步工程等新建大型灌区前期工作，争取开工建设。

在推进智慧水利建设方面，统筹建设数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程，全面提升水利数字化、网络化、智慧化水平。

王道席表示，下一步，水利部将加强与有关部门和地方沟通协调，及时解决项目前置要件办理、立项审批中的难点问题，全力推动项目多开工、早开工。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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