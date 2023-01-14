人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科学家发明锂电池正极材料制备新方法 可有效提升电池续航能力

2023年01月14日22:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月14日电（记者魏梦佳、王琳琳）电池是新能源汽车和消费电子产品的“心脏”，续航极大程度影响着消费者的购买意愿。随着市场对续航要求的不断提升，高能量密度成为电池技术发展的主流趋势。科学家以锂电池正极材料为突破口，针对电池在高电压服役时容易出现的失效和燃爆等安全问题，发明了一种材料制备新方法，可有效提升电池续航能力。

　　该研究由北京大学教授黄富强、美国麻省理工学院教授李巨、清华大学助理教授董岩皓合作完成，相关成果13日在国际学术期刊《自然·能源》在线发表。

　　高电压是提升电池能量密度的重要途径之一。然而，随着电压的升高，锂电池容易出现正极材料晶体结构破裂、电解液分解、电池内部产气和体积膨胀等安全问题。为解决上述难题，研究团队发明了一种“渗镧”离子交换制备新方法，巧妙地在正极材料表面包覆了仅有几纳米厚的超薄钙钛矿“保护层”，显著提升了材料在高电压下的循环稳定性。

　　《自然·能源》审稿专家认为，研究团队创新性提出了一种三维应变钙钛矿包覆锂电池层状正极材料的“准外延”结构设计新思想，其独创的“渗镧”制备新方法十分亮眼。研究的核心创新点在于实现了超薄钙钛矿纳米层的高度均匀性包覆，可调控性强，有效抑制了材料中氧气的释放，这是目前产学研界已知包覆方法难以实现的。

(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：个体工商户年报将更加简易便捷
　　人民网北京1月14日电（记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局将进一步推动年报公示工作高质量发展，重点做好个体工商户年报改革，推出简易便捷的年报服务，一系列创新举措将切实为个体工商户纾困解难。 年报登录更便捷，报送渠道更丰富。…
2022年度“质量之光”论坛在京举办
　　人民网北京1月14日电 （记者孙博洋）“实现高质量发展，要以促进加快质量强国建设为目标，以服务高质量发展为抓手，讲好质量故事，树立质量榜样，鼓励质量创新。”在13日举行的2022年度“质量之光”论坛上，中国计量测试学会理事长、原质检总局副局长蒲长城在致辞中表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部