新华社北京1月14日电（记者张辛欣）记者14日从工信部获悉，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。

发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。

指导意见聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求，提出促进数据安全产业发展的总体要求，分两个阶段明确发展目标。到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列，各领域数据安全应用意识和应用能力显著提高。

指导意见分两个层面明确促进数据安全产业发展的七项重点任务，一个层面是围绕产业本身要做什么，明确了提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设和推广技术产品应用四项重点任务；另一个层面围绕以什么为抓手，明确了构建产业繁荣生态、强化人才供给保障和深化国际合作交流三项重点任务。

值得一提的是，在提升产业创新能力方面，明确加强核心技术攻关，构建数据安全产品体系，发展面向重点行业领域特色需求的精细化、专业型数据安全产品，开发适合中小企业的解决方案和工具包。同时，布局新兴领域融合创新，加强第五代和第六代移动通信、工业互联网、物联网、车联网等领域的数据安全需求分析，推动专用数据安全技术产品创新研发、融合应用。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经