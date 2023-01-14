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15项具体举措出台 助力中小微企业稳增长调结构强能力

2023年01月14日23:53 | 来源：新华网
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新华社北京1月14日电 记者14日从工业和信息化部获悉，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室近日印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，从进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力两方面，共提出15项具体举措，推动中小微企业实现高质量发展。

若干措施针对中小微企业当前面临的生产经营困难，提出了进一步推动稳增长稳预期的7方面举措，从政策支持、融资促进、扩大需求、做好大宗原材料保供稳价等方面多措并举，激发市场主体活力和信心。其中，明确提出将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上政策延续到2023年底。鼓励大型企业和平台机构发布面向中小微企业的采购清单，开展跨境撮合活动，为中小微企业开拓更多市场，创造更多商机。

针对中小微企业核心竞争力提升方面，提出了促进中小微企业调结构强能力的8方面举措。瞄准转型升级中的重点环节，通过健全优质中小企业梯度培育体系，促进中小企业专精特新发展；通过深入实施大中小企业融通创新“携手行动”，推动以大带小协同发展；通过实施“科技成果赋智中小企业”“数字化赋能中小企业”“质量标准品牌赋值中小企业”三个专项行动，帮助中小企业提升核心竞争力；通过优化中小企业职称评审工作、实施“校企双聘”制度等，加大人才兴企支持力度；通过充分发挥北京证券交易所、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金等作用，加大对优质中小企业直接融资支持。同时，在加强知识产权运用和保护、促进中小企业特色产业集群发展等方面，也提出一系列举措。

工业和信息化部有关负责人表示，促进中小微企业发展，既要做好帮扶、也要抓好发展，将进一步强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，全力推动中小企业高质量发展。

国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室设在工业和信息化部。

(责编：杨光宇、袁勃)
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