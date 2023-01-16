今年个体工商户年报将更加简易便捷
2023年01月16日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月15日电 （记者孔德晨）一年一度的市场主体年报工作又开始了。今年国家市场监督管理总局重点做好个体工商户年报改革，推出简易便捷的年报服务，切实为个体工商户纾困解难。
年报登录更便捷，报送渠道更丰富。今年，个体工商户用统一社会信用代码、经营者身份证号码、工商联络员等方式均可登录国家企业信用信息公示系统。同时，市场监管部门将年报模块嵌入微信小程序、支付宝等群众使用率较高的App，方便快捷登录。
报告事项更精简，填报设置更优化。今年，对于行政机关已掌握的信息不再要求个体工商户填报，行政许可、特种设备情况等填报内容也不需要报送。年报填报信息“一屏展示”，增加“提交并公示”提醒功能，避免漏填和未提交情形发生。
信用修复更便利，信息同步更及时。对没有在规定时间内参加年报被标记为经营异常状态的个体工商户，今年不再硬性要求到市场监管部门现场补报，允许自行网上补报，实现个体工商户年报信用修复“零跑腿”。
为从根本上解决现有部分个体工商户年报困难的现状，市场监管部门将对原来习惯纸质年报的个体工商户逐步建库，最终实现零录入，让数据多跑路、让群众少跑腿。
(责编：牛镛、白宇)
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