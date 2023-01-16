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安徽马鞍山市帮扶退捕渔民发展水产——

长江岸边，规模养殖增收快（新春走基层）

本报记者  李俊杰
2023年01月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　隆冬时节，走进安徽省马鞍山市当涂县苦菜圩长江流域退捕渔民“捕转养”水产养殖基地，阳光下成片的池塘波光粼粼。虽已过了虾蟹上市的季节，晒塘消毒、灌水种草，养殖户韩保林每天依然忙得停不下来。

　　今年55岁的韩保林家里世代以捕鱼为业。2019年，马鞍山市开展长江禁捕退捕工作，长江干流马鞍山段薛家洼水域渔民全部上了岸，韩保林一家也在其中。

　　“起初，我在小黄洲上围网养鱼，后来发大水把鱼冲跑了，亏了三四万元。”退捕上岸，养殖失败，韩保林曾经一筹莫展。

　　“渔民有‘近水会水’‘靠水吃水’的优势，干水产养殖很合适。我们在调查中发现，有不少渔民像韩保林一样，因缺乏经验，走了弯路。”马鞍山市农业农村局水产办主任石小平介绍，2020年起，马鞍山市认定了一批上岸渔民“捕转养”基地，依托当地水产养殖龙头企业，实施“公司（合作社）+基地+退捕渔民”经营模式，整合政策、资金、技术等各类要素，鼓励退捕渔民抱团规模养殖，扩大示范效应。

　　听闻消息，韩保林跑到苦菜圩“捕转养”基地考察。硬化路直通塘口，供电、供水、增氧、自动投喂机、船只等设施齐全。政府补贴一半租金，公司还给上了水产养殖保险。“在这儿养殖，不仅方便，更安心。”韩保林租下87亩水面，养起螃蟹和小龙虾。

　　“过去一直在江上捕鱼，养蟹养虾还是头一回，没技术真不行。”来基地不久，韩保林就赶上免费的养殖技术培训班。此外，基地还设有工作专班，每逢塘口消毒、苗种选择、病害防治等关键时期，都会派技术人员上门指导。

　　眼下，韩保林的塘口里，虾蟹早已销售一空。这些天，他正忙着给塘口消毒。

　　自苦菜圩水产养殖基地被认定为上岸渔民“捕转养”基地以来，这里已经聚集了17户退捕渔民，年户均增收近10万元。“大家一起规模养殖、共学技术、共拓销路，比自己干强多了。”韩保林说。

　　3年来，马鞍山市共建成11个“捕转养”基地，总面积达8958亩，帮助405户1210名退捕渔民实现稳定就业、增收致富。

　　前不久，韩保林又签下40亩精品塘养殖合同，还新包了150亩河沟养鱼，“今年一年到头都有水产卖。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月16日 01 版）
(责编：牛镛、白宇)
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