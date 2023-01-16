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甘肃肃南县引导牧民冬季到农区借牧——

祁连山下，守护牧场好生态（新春走基层）

本报记者  赵帅杰
2023年01月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节前，王文江一点都闲不下来，刚刚接生完小羊羔，又马不停蹄赶往放牧点。

　　说是放牧点，其实是一片收割完毕的玉米地，秸秆密密匝匝，羊群在啃食苞谷叶。“冬季我们借牧到了农区。相比枯黄的牧草，这些秸秆营养价值更高，眼下正是羊群产仔的高峰期，可不能缺了奶水、掉了膘。”对王文江一家来说，顺利保膘接羔，意味着新一年的希望。

　　王文江所在的甘肃省张掖市肃南裕固族自治县，地处祁连山北麓，这里的群众多以放牧为生。过去，牧民每家都有4个牧场，随春夏秋冬四季转场。2015年起，当地政府加大动员，引导牧民冬季赶羊到农区借牧。

　　“以前在山上的冬季牧场，羊群不够吃，需要不时运送草料，人工加运费，花费不少。一旦遭遇风雪天，牛羊损失更大。”王文江说。

　　“冬季牧场单位产草量较低，平均每亩不足100公斤，而农区玉米地秸秆每亩达到1.5吨。”肃南县畜牧兽医服务中心主任安玉锋说，“秋粮收获后，将牧区牛羊转入农区，租田借牧，既能够保障它们生长，也避免了过度放牧，影响生态。”

　　早在去年6月，王文江就开始打听合适的借牧地点。跑了多个乡镇，最终选中明花乡许三湾村。“不光离家近，关键是玉米长势好，料足！”赶在大雪来临前，王文江从老家西岭村赶着羊群抵达许三湾，他将在这里待到春耕备耕期，到时草原上的牧草也将返青。“今年我租了300亩地。”租地开销不小，但王文江不亏，“这里有充足的草料，羊群可以安然过冬，羊羔存活率提高，刨去成本，还能净赚10多万元。”

　　“家里的地借牧后，秸秆从‘包袱’变成‘香饽饽’。”出租人王鹏娥也很满意，“不仅多挣了一笔租地款，还节省了秸秆处理费，羊粪留在地里又成了有机肥。”

　　为做好异地借牧工作，肃南县建立监管台账，安排专人全程为借牧户提供技术服务。截至目前，肃南县已有51个村的500多户牧民加入借牧队伍，约占全县牧民的1/4。

　　通过农区借牧，草原植被得到休养生息，2022年全县草原亩产草量较2011年提高20.6%；借牧饲养期成畜体重增加8%，羔羊成活率增加7%，总增收超过1000万元。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月16日 01 版）
(责编：牛镛、白宇)
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