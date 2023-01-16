本报北京1月15日电 （记者韩鑫）工业和信息化部、国家网信办等16部门近日联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。

数据安全产业是为保障数据持续处于有效保护、合法利用、有序流动状态提供技术、产品和服务的新兴业态。推动数据安全产业高质量发展，有利于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。

按照《意见》，下一步将建设和认定一批省部级及以上数据安全重点实验室，开展技术攻关，推动成果转化。同时，发展面向重点行业领域特色需求的精细化、专业型数据安全产品，开发适合中小企业的解决方案和工具包，支持发展定制化、轻便化的个人数据安全防护产品。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 10 版）

(责编：牛镛、白宇)

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