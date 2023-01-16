本报北京1月15日电 （记者常钦）在近日召开的2023年全国地质调查工作会议上，自然资源部中国地质调查局首次发布我国海域二氧化碳地质封存潜力评价结果。评价结果表明我国海域二氧化碳地质封存潜力巨大，预测潜力达2.58万亿吨，可为国家碳达峰、碳中和目标的实现提供重要支撑。

二氧化碳地质封存是指通过工程技术手段将捕集的二氧化碳注入地面以下的深部咸水层、枯竭油气藏等地质体中，通过构造地层封存等方式实现二氧化碳与大气长期隔绝的过程。这是降低温室气体含量、缓解温室效应的重要手段之一。此次评价基本掌握了海域二氧化碳地质封存的资源家底，明确了高适宜二氧化碳地质封存的盆地和区带，优选了重点目标，形成了我国海域二氧化碳地质封存潜力评价等一批重要成果。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 10 版）

(责编：牛镛、白宇)

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