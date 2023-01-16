喻思南

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。坚持“四个面向”，再攀高峰，以高质量的创新成果应对新挑战、交出新答卷

回望刚刚过去的2022年，创新为奋进中国留下一个个难忘的瞬间。“最快的冰”让各国运动员在赛场上的速度与激情尽情释放，北京冬奥会因科技而大放异彩；福清核电6号机组正式商运，“华龙一号”示范工程全面建成投运，在世界核电舞台挺起中国脊梁；6名航天员首次聚首中国空间站，全面建成空间站迎来圆梦时刻……过去一年，从未停歇、愈加坚实的创新步伐催人奋进，带给人们砥砺前行的信心和勇气。

创新是引领发展的第一动力。2022年，放眼神州大地，我们更加感受到创新释放的澎湃动能。铸就大国重器，中国桥、中国大坝、中国港口、中国盾构机勇立潮头，成为响当当的中国“名片”；助力动能转换，采煤炼钢、轨道交通、船舶海洋等传统行业华丽转身，正向高精尖迈进；开辟新赛道，人工智能、虚拟现实、新能源等新技术加快应用，新产业、新业态孕育新活力。从先进制造、医疗器械等领域的关键核心技术攻关，到建设美丽中国的大气、水污染等防治技术的应用，再到保障国家粮食安全、把论文写在大地上的坚守，科技创新正以它的广度、深度、精度和温度，助力中国经济行稳致远。

全面建设社会主义现代化国家，实现第二个百年奋斗目标，创新是一个决定性因素。新的一年，开好局、起好步，应对经济发展面临的困难挑战，人们更加渴望听到创新奏出的美妙乐章，看到创新引领发展的实干担当。竞相涌现的创新成果、攻坚克难的创新勇气、拔节生长的创新人才，让高质量发展的动力更足、成色更足、底气更足。中国经济韧性强、潜力大、活力足，以创新提振发展信心，我们必将迎来更加美好的明天。

以创新提振发展信心，我们步履不停。从上海飞北京、从成都再飞海口，国产大飞机C919开启密集验证飞行，向着投入商业运营不断迈进。几代人接力奋斗，我国的大飞机事业越飞越高。在汽车电动化时代，我们的电池、电驱动技术步入世界前列，比亚迪近日发布的电动车高端品牌向世界高端市场发起冲击。放眼大江南北，科技创新你追我赶。在广东，首台全国产化“争气机”并网发电；在江苏，首个全息数字电网建成……迈入2023年，创新好消息接踵而至，科技自立自强的足音强劲。

以创新提振发展信心，我们底气十足。过去一年，出台“基础研究十年行动方案”、进一步为青年科研人员的减负松绑，科技政策扎实落地，创新环境更加优化。科技型中小企业研发费用加计扣除比例提至100%、金融支持科技创新政策体系持续完善，企业科技创新的主体地位更加夯实。北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心建设再上台阶、武汉“光谷”、合肥“声谷”等产业集群快速崛起，一个个创新高地相继隆起。有力统筹教育、科技、人才战略布局，科技自立自强的底座更加坚实。

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。奋进新征程、建功新时代，科技是战胜困难的有力武器。肩负起历史责任，新的一年，广大科技工作者将坚持“四个面向”，再攀高峰，以高质量的创新成果应对新挑战、交出新答卷。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 19 版）

(责编：牛镛、白宇)

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