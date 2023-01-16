人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广深港高铁全线恢复运营

2023年01月16日06:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报深圳1月15日电  （记者李刚）15日清晨7时3分，G5624次列车从香港西九龙站缓缓驶出，向着深圳北站的方向加速奔去，这标志着因疫情停运近3年的广深港高铁全线恢复运营。

　　“很久没回家，现在我太兴奋了。”在香港从事建筑工作的吴顺毅一大早就拉着两个大箱子，背着一个满满当当的双肩包来到香港西九龙站，搭上开往广州东站的G6554次列车。

　　罗伯和妻子在香港生活，祖籍在广东。听说香港到广东的高铁恢复运营，他们便在旅行社报了自由行，“再次坐上高铁很开心，以后会常来内地，会会亲友。”

　　据广铁集团客运部负责人介绍，在恢复运营初期，铁路部门将安排开行广州、深圳地区往香港西九龙方向的跨境高铁列车，日均开行高铁动车组旅客列车38.5对。其中，香港西九龙至广州南8对、至广州东6对、至深圳北10.5对、至福田14对。下一步，铁路部门还将根据客流情况，适时优化调整开行方案，持续推进跨境高铁旅客运输有序恢复。

　　G6551次高铁是广州东站首次开往香港西九龙站方向的高铁列车，广九直通高铁全程运行约177公里，最快运行时间1小时37分，较原有广九直通车省时约23分。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月16日 01 版）

(责编：牛镛、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国探月航天“太空兔”正式命名为“兔星星”
　　中国探月航天“太空兔”。中国探月工程供图 人民网北京1月15日电 （记者赵竹青）1月14日，在农历兔年即将来临之际，中国探月航天IP形象“太空兔”的中英双语名称正式公布：中文名“兔星星”，英文名“To Star”。…
组图：看雪雕逛鱼市 东极抚远年味儿渐浓
　　腊月二十三是北方传统的“小年”，距离春节过大年又近了。在我国陆地领土最东端的黑龙江省抚远市，年味儿也逐渐浓了起来。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部