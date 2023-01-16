本报深圳1月15日电 （记者李刚）15日清晨7时3分，G5624次列车从香港西九龙站缓缓驶出，向着深圳北站的方向加速奔去，这标志着因疫情停运近3年的广深港高铁全线恢复运营。

“很久没回家，现在我太兴奋了。”在香港从事建筑工作的吴顺毅一大早就拉着两个大箱子，背着一个满满当当的双肩包来到香港西九龙站，搭上开往广州东站的G6554次列车。

罗伯和妻子在香港生活，祖籍在广东。听说香港到广东的高铁恢复运营，他们便在旅行社报了自由行，“再次坐上高铁很开心，以后会常来内地，会会亲友。”

据广铁集团客运部负责人介绍，在恢复运营初期，铁路部门将安排开行广州、深圳地区往香港西九龙方向的跨境高铁列车，日均开行高铁动车组旅客列车38.5对。其中，香港西九龙至广州南8对、至广州东6对、至深圳北10.5对、至福田14对。下一步，铁路部门还将根据客流情况，适时优化调整开行方案，持续推进跨境高铁旅客运输有序恢复。

G6551次高铁是广州东站首次开往香港西九龙站方向的高铁列车，广九直通高铁全程运行约177公里，最快运行时间1小时37分，较原有广九直通车省时约23分。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 01 版）

(责编：牛镛、白宇)

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