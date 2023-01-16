阮煜琳

原标题：审计署明确2023年工作重点：立足经济监督定位 盯紧看好宝贵的财政资金

全国审计工作会议12日在北京以视频形式召开。会议强调，做好2023年审计工作，要围绕财政、货币、产业等五大政策取向，突出纲举目张的重大问题，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。

会议提出，做好中央财政管理、地方财政收支、税收征管等审计，密切关注中央财政支出结构和强度、对下转移支付及财政直达资金分配使用、地方政府债务管理、减税降费政策落实等情况，盯紧看好宝贵的财政资金，推动在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

同时，围绕稳健的货币政策要精准有力的要求，深入开展金融审计。结合金融机构领导人员经济责任、重点金融机构政策落实等审计，推动金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。及时揭示和反映倾向性、苗头性问题，推动压实各方责任，防止形成区域性、系统性金融风险。

会议指出，围绕产业政策要发展和安全并举的要求，深入开展相关专项审计。以财政财务收支真实合法效益为切入点，对水利、铁路等重大项目，京津冀协同发展规划等重大战略，重要农产品稳产保供、先进制造产业投资基金等重大举措开展审计，推动提升产业链供应链韧性和安全水平。各项审计都要密切关注产业政策涉及的中小企业账款清欠、助企纾困相关措施、节能减排等情况，保障好民营企业合法权益。

会议指出，围绕社会政策要兜牢民生底线的要求，深入开展民生审计。以推动兜牢民生底线为目标，组织全国审计机关开展就业、医疗、教育等重点民生资金和项目审计，严肃查处冲击道德底线、未兜牢民生底线等问题，维护好民众切身利益。

会议强调，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用。以零容忍的态度，严肃查处重大财务舞弊、财经数据造假、胡支乱花、乱存乱放等扰乱财经秩序问题；严肃查处违规举借债务、兴建楼堂馆所和形象工程等有令不行、有禁不止问题；严肃查处挤占挪用、骗取套取民生资金、罔顾民众生命财产安全等冲击道德底线问题；严肃查处企业、金融、生态环境、能源资源等领域重大损失损毁问题。(完)

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经