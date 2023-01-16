人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“约法三章”强化股东出资责任

李万祥
2023年01月16日08:58 | 来源：经济日报
小字号

原标题：“约法三章”强化股东出资责任

《中华人民共和国公司法（修订草案二次审议稿）》日前公开征求意见。草案的一个鲜明特点是对股东的出资责任进行了进一步强化。这将更好保护公司、股东和债权人的合法权益，用法治化举措促进市场主体有序运作、活力焕发。

公司是最重要的市场主体，公司法是社会主义市场经济制度的基础性法律。数据显示，截至去年8月底，我国登记在册市场主体达1.63亿户，相比2012年底的5500万户净增超1亿户。在公司经营中，有的股东依法依约诚信出资；有的则违背合同内容及契约精神等，因各种缘由和变化，未能按约如期足额出资。

出资是股东的一项基本义务。如果股东不想投钱，没有按期足额缴纳出资，或者股东提供的非货币财产实际价值显著低于所认缴的出资额，那么对于那些足额按期缴纳出资额的股东而言，是不公平的，因为他们还得承担连带责任。认缴但又不如期足额出资的股东最终将破坏股东间相互的信任。

股东能否诚信出资，事关公司股权稳定，事关公司长久发展。对此，现行公司法规定，公司成立后，股东不得抽逃出资。针对失权股权未转让或者注销、公司不能清偿到期债务、股东转让已认缴出资但未届缴资期限的股权等新问题，此次修法从三个方面进一步夯实股东出资责任。特别是明确增加股东出资加速到期的规定，即公司不能清偿到期债务的，公司或债权人有权要求已认缴出资但未届缴资期限的股东提前缴纳出资。注册资本可以认缴，也可以加速到期，股东将以认缴资本为限承担债务清偿责任，这就进一步维护了债权人权益。

股东们必须严肃对待，实打实地出资投钱。近年来，我国不断完善产权保护制度、加强产权平等保护。随着制度篱笆扎紧织密，钻空子逃避责任已经行不通了。现实中，合作投资创业有顺风顺水，也有逆境难关。关键是要善作善成，强调约法三章，把责任分清楚、讲明白，才能进一步稳预期、强信心，打造更具活力的中国市场。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国探月航天“太空兔”正式命名为“兔星星”
　　中国探月航天“太空兔”。中国探月工程供图 人民网北京1月15日电 （记者赵竹青）1月14日，在农历兔年即将来临之际，中国探月航天IP形象“太空兔”的中英双语名称正式公布：中文名“兔星星”，英文名“To Star”。…
组图：看雪雕逛鱼市 东极抚远年味儿渐浓
　　腊月二十三是北方传统的“小年”，距离春节过大年又近了。在我国陆地领土最东端的黑龙江省抚远市，年味儿也逐渐浓了起来。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部