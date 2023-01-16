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确保春运交通大动脉畅通

齐 慧 崔 浩
2023年01月16日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：确保春运交通大动脉畅通

2023年春运首周，公路、铁路、水路、民航客运量均呈现恢复性增长。交通运输部日前表示，预计今年春运客流量会大幅增加，较去年同期增长近一倍，恢复到2019年同期的七成左右。

今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，不确定性多、情况复杂、困难挑战大，面对成倍增长的运输压力，如何保障交通“大动脉”畅通？记者探访火车站，采访相关部门负责人，了解交通运输部门采取了哪些新举措。

创新服务更便捷

1月7日清晨5点34分，北京地区春运首趟列车G6701次从北京西站12号站台缓缓驶出。“今年终于能回家过年了，火车站进站也不用扫码了，非常方便。”搭乘该趟列车回河北石家庄的旅客孙先生告诉记者。

记者在北京西站候车大厅看到，相较于前两年春运，今年车站的旅客人数有了明显提升。在人流增大的情况下，如何既做到方便旅客出行，又实现科学疫情防控？

北京西站新闻发言人梁兆钰介绍，春运期间人员流动大，为做好疫情防控，北京西站加强候车区域的通风消毒，特别是旅客接触频繁的检票闸机、自动售取票机以及电梯扶手和服务台面等关键位置，加强消毒频次，为旅客营造健康安全的出行环境。同时在12306服务台，车站还备有应急用的非处方药、口罩，以备旅客不时之需。

在做好疫情防控工作的前提下，提高运转效率尤其是重点人群的出行保障是重点。“针对老幼病残孕重点旅客，我们将在座位上悬挂中国结，让工作人员进行重点关注，着重对重点旅客进行帮助。”石家庄客运段列车长高敏说。

在北京南站，春运期间为满足旅客快速进站需求，确保大客流情况下旅客进站畅通，车站将根据客流情况，适时开启京沪、京津快速进站厅，满足高峰时期旅客快速乘车需求，节省旅客进站乘车时间，确保便捷乘车体验。

在东北，中国铁路哈尔滨局集团有限公司积极服务冰雪旅游，在哈尔滨站、哈尔滨西站等9个旅游出行热点车站开办便捷换乘业务，游客不必出站即可直接换乘中转列车，同时利用人工售票窗口为游客规划冰雪游出行列车联程车票，优选接续列车和折扣车次，为旅客提供实惠便捷的服务。

“今年在总结以往好做法的基础上，在乘车、候车、购票等环节，推出一系列便民利民举措，努力让旅客体验更加美好。”国铁集团客运部主任黄欣表示。今年铁路部门进一步优化12306系统功能，进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施电子化。学生优惠票也不再限制乘车时间，每学年任意时间可购买4次单程学生优惠票。因铁路责任或不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，而且免收退票手续费。旅客在办理补票、变更等业务时，不再收取手续费；同时扩大非高峰方向票价折扣优惠列车范围。

调配运力更灵活

“今年春运期间，民航客运流量将明显增长。”中国民用航空局总飞行师万向东告诉记者，春运期间将安排客运航班11000班，为2019年春运期间的73%左右。预计客流量总体将呈现错峰放假开学、错峰返乡返岗、错峰出游出行等特征，春节假期前后和元宵节后将出现旅客出行高峰。

“根据目前掌握的春运期间旅客订票情况，订票峰值出现在1月18日至1月20日。从订票量来看，北京—三亚、上海—北京、北京—海口、深圳—昆明、深圳—重庆、杭州—昆明等航线居于前列。”万向东说。

在筑牢安全底线的前提下，中国民用航空局科学合理安排航班计划，确保运力准备充分，支持春运期间国内航线加班，鼓励航空公司更灵活地调配运力，满足春运期间热点地区、热点航线的旅客出行需求，比如北上广等城市至三亚、海口、成都、重庆等热门航线。

为了进一步方便旅客出行，今年将加强各种运输方式信息共享和运力对接。近日，中国国航与国铁集团合作发布了全新的“空铁联运”产品。通过这一产品，旅客连续乘坐飞机、火车时，可实现“一次购票、一笔支付、一证通行”，在一些火车站与机场距离不远或交通便利的城市，旅客有机会得到无缝衔接、高效中转的出行新体验。

据悉，今年还加强了各机场与地方政府的联系，提前向当地政府部门通报夜间抵离航班、旅客量等信息，积极配合做好与城市交通“最后一公里”的顺畅衔接。在航空服务保障方面，民航部门将充分考虑市场、天气等因素，进一步优化航班计划编排，切实减少因航班取消和延误给旅客出行带来的不便。通过采取增加热线线路、服务人员等措施，提升客服电话的接听率，及时处理好旅客的各项服务诉求。

多措并举更高效

春运期间，客运系统持续复苏的同时，货运需求将面临不小的挑战。

往年的春运一般是“客增货减”，但随着今年春运疫情流行高峰陆续到来，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求叠加且会出现较大增长，同时一线从业人员离岗回乡及可能出现上岗人员不足，局部地区可能出现末端配送不畅问题，春运期间交通物流保通保畅面临较大压力。

春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光介绍，春运期间，交通运输部门将跟踪疫情形势变化，及时掌握全国重点医疗物资运输需求，指导重点物流企业加强与医疗物资生产经营流通企业对接，保障高效通行、畅通末端配送，确保重点物资运输高效有序。同时强化运输组织和运力调度，指导大型骨干物流运输企业，研究制订春节假期医疗物资运输保障方案，确保春节期间医疗物资运输不中断。

为全力确保今冬明春能源、粮食、农机农资等重点物资干线运输和集疏运高效运行。交通运输部门将加强重点铁路线路现场管理、重点盯控和优先保障，确保大秦、唐包、瓦日、浩吉、侯月、石太等煤炭运输大通道畅通。充分发挥7个省份11条公路运输主通道作用，强化重点物资运输公路服务联合保障，坚决防止发生长时间、大范围车辆拥堵，必要时高速公路收费站将会设置煤炭运输专用通道。依托秦皇岛港等北方煤炭“下水港”，落实煤炭、LNG水路运输“四优先”保障措施，强化船岸衔接和应急运输保障，确保水路运输枢纽和大通道畅通。

针对下一阶段可能出现的快递员紧张、快递变慢等情况，国家邮政局副局长陈凯表示，当前正处在疫情防控优化阶段的关键期，群众对药品、防疫物资、基本生活物资的寄递需求仍十分迫切。

陈凯提到，下一步国家邮政局将督促邮政企业持续稳定提供邮政普遍服务。指导快递企业根据不同地区的实际寄递需求，合理承诺服务事项，并提前公布春节期间的服务安排，统筹全网运力，安排必要数量的营业网点和作业人员，确保服务网络的有效运行。同时在春节期间将督促各寄递企业统筹安排好在岗员工的休息休假，实行错峰放假或者调休，对春节期间在岗员工依法支付加班工资，落实相关的稳岗补贴，切实做好生活保障。

(责编：罗知之、陈键)
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