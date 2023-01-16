原标题：一箭14星！长征二号丁“共享火箭”发射成功

科技日报北京1月15日电 （记者付毅飞）1月15日11时14分，长征二号丁“共享火箭”在太原卫星发射中心点火升空，随后将齐鲁二号、齐鲁三号、智能遥感卫星01星等14颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

长征二号丁运载火箭是由航天科技集团八院抓总研制的两级液体运载火箭，主要用于执行近地轨道卫星发射任务，700公里太阳同步轨道运载能力为1300千克。本次任务是该火箭今年第二次发射。

智能遥感卫星01星是航天科技集团五院自主开发的轻小型化智能遥感卫星。卫星载荷为高分辨率视频相机，具备多模式光学成像、高性能实时处理、开放软件平台、在轨智能规划、在轨智能处理、灵活App加载特征等特点。该卫星与地面系统配合，将能够针对用户需求构建卫星到地面终端的信息智能服务链路，进而为各类用户的移动终端（手机）提供实时/近实时遥感信息服务。

为满足国内商业卫星发射市场需求，航天科技集团所属长城公司推出“长征快车”发射品牌。本次发射依据长城公司与山东产业技术研究院签署的长征二号丁火箭发射齐鲁二号卫星、齐鲁三号卫星项目发射服务合同，以及与6家商业航天公司和科研机构签署的搭载发射服务合同执行。这也是长城公司第三次以“共享火箭”拼车发射模式向国内商业航天客户提供发射服务。

本次发射是长征系列运载火箭第462次发射。

(责编：罗知之、陈键)

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