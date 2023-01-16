刘 霞

原标题：汽车行业热情“拥抱”元宇宙

图片来源：物理学家组织网

图片来源：美国here技术网

元宇宙是互联网上的虚拟空间，用户可以在这里操作自己的“分身”（网络虚拟形象）与他人互动或参与活动。全球最大的人工智能和图形公司之一英伟达预测，2023年将是许多汽车公司开始将其运营与元宇宙整合的一年。汽车行业将很快开始在其工业运营和零售领域加入元宇宙，增加沉浸式体验和更多的互动性，以增加对客户的吸引力。

英伟达公司的预测正在变成现实。物理学家组织网在1月8日的报道中指出，在近日于美国拉斯维加斯举办的2023年国际消费电子产品展览会（CES）上，让司机在自动驾驶汽车上看电影、让经销商借助“虚拟”车行出售汽车、让工程师模拟新部件的适配情况……诸多迹象显示，汽车行业正在热情“拥抱”元宇宙。

让用户感到愉悦

据物理学家组织网报道，在CES展出的一款装置是由法国零部件制造商法雷奥集团开发的不需要遥控器的车载电视系统。当想换台时，佩戴头戴设备的司机或乘客只需要用手在空中简单一挥，车上的感应器就能探测到这一动作。

法雷奥公司该项目负责人加娅·凯米里说，对于那些不喜欢全套头戴设备的用户来说，车辆外部的传感器可以将实际的行人或景观融入虚拟现实图像。而且，如果传感器检测到一个人感到压力，该系统可以提供图像来帮助她（他）放松。

凯米里说：“我们在电动汽车、自动驾驶汽车和传感器方面做了很多工作，我们一直在思考，如何才能更好地让用户感到愉悦？与元宇宙相互结合或许是很好的解决方案。”

该公司的这一系统目前仍处于原型机阶段，最初的目的是供乘客或司机在休息时——如给电动汽车充电时用，一旦车辆开始完全自动驾驶，司机就可以在路上使用它。

无独有偶，德国汽车制造商奥迪支持的初创企业快乐行程公司（Holoride）已经开始销售一款专供后座乘客使用的虚拟现实头戴设备。该系统让用户能够观看电影或用控制器玩电子游戏，并将虚拟现实内容与汽车的移动情况同步，以防恶心。快乐行程公司在CES上推出的一个新版本可以在任何汽车上使用。

此外，德国汽车制造商宝马公司也在CES上展示了一款概念车，将“真实世界和虚拟世界”结合在一起。该车型拥有的先进平视显示系统，可以将投影内容覆盖整个挡风玻璃，甚至可以把整个挡风玻璃变为屏幕用于观看电影。

助力产品销售

麦肯锡咨询公司在消费电子展前夕发布的一份报告中指出：“尽管完全沉浸式的、相互关联的元宇宙数年以后才能实现，但移动出行方面的参与者已经能够从旨在为它赋能的技术中获得真正的商业价值。”

例如去年12月，意大利汽车制造商菲亚特公司推出了它所称的“一家元宇宙店铺”，客户可以在线上助手的帮助下研究、配置甚至购买汽车。新商店由菲亚特与Touchcast和微软公司合作开发，用户无需使用虚拟现实耳机、头盔或任何其他特殊要求即可访问。

麦肯锡咨询公司说，如果技术持续不断地改进，尤其是能模拟触感的“触觉”设备面世，那么消费者就能以虚拟方式“查看一种非常逼真的汽车复制品，打开车门，感受座椅，加速驶入高速公路，就像操作真车一样。如果车辆发生故障，技术人员还可以远程指导用户简单维修”。

设计或测试产品

元宇宙还有助于设计、制造新产品或更方便地在不同环境中测试新产品。

在这一点上，英伟达公司表示，元宇宙工具以及相关的“数字孪生”技术——在一个设备或系统上创造人、物体、过程等的数字版“克隆体”的实施将使汽车公司能够监控其车辆的整个生产过程，从而提出改进意见。设计过程也将从这种集成中受益，使其能在虚拟空间进行创作和协作，以真实方式呈现产品。

有些公司已经采用了这种技术。例如，法国汽车公司雷诺于2021年11月推出了其工业元宇宙，借助元宇宙相关技术为公司节省了3.3亿美元。宝马公司去年12月也搞了个“工业元宇宙”，在中国沈阳建了一座虚拟工厂——里达，在建设里达工厂过程中，宝马公司运用虚拟环境进行规划与模拟，将汽车工厂规划、设计、建设与运行通过工业元宇宙模式全流程呈现，将里达工厂施工进度缩减半年，避免了50%实际施工中因设计缺陷导致的工程变更。

法国零部件制造商彼欧公司的创新负责人亚历山大·科尔容说，元宇宙可以让客户看到一种回收材料在特定形态下可能会如何反应，并向设计者展示这会对车辆产生的影响，它还可以展示一种新产品的优越性。该公司还将尝试把元宇宙用于其全球管理团队会议，为他们省去出差等舟车劳顿带来的麻烦。

(责编：罗知之、陈键)

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