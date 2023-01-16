原标题：失去40%普通物质 银河系似乎在“减肥”

科技日报讯 （记者刘霞）银河系似乎正在“减肥”！据英国《新科学家》网站11日报道，美国科学家对穿过银河系的快速射电暴（FRB）开展的测量表明，与暗物质的数量相比，银河系内部和周围的正常物质（重子物质）少于人们的预期，比宇宙其他部分低40%。相关研究刊发于论文预印本网站。

深度同步光学阵列（DSA）位于美国加利福尼亚州，拥有110个无线电天线，其中63个仍在运行，专门用于探测FRB并追溯其所在星系。在追溯的过程中，探测器还可以通过测量这些物质如何吸收来自FRB的辐射，从而计算星系和探测器之间的物质的数量，这有点像通过雾照射光线来确定雾的厚度。

加州理工学院的维克拉姆·拉维在9日于西雅图举行的美国天文学会会议上提交了他们进行的一个此类测量的最新结果。他和同事利用来自一个名为FRB 20220319D的爆发的光，研究了银河系光晕中的物质。FRB 20220319D源于大约1.63亿光年外的星系，而银河系的光晕是由恒星、气体和暗物质组成的大致球形的云团，银河系的银盘嵌入其中。

拉维说：“纵观整个宇宙，重子物质所占的比例为16%，其余都是暗物质，但银河系的重子比例要低得多。观测结果表明，银河系光晕中，重子物质所占的比例仅为9.6%，比整个宇宙少40%。”

拉维解释说，对星系形成的数值模拟表明，各种反馈机制往往会消除银河系的质量。这些机制包括超新星和大质量恒星产生的强风——它们在形成时将物质吹出星系，以及星系中央超大质量黑洞产生的类似效应。如果这一测量结果被未来的观测结果所证实，可能证明银河系年轻时期是动荡的，物质被抛入星系间的空间。

(责编：罗知之、陈键)

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