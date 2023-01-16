近日，中国建筑节能协会在北京召开了双碳人才培育工作委员会成立大会暨首届双碳人才研讨会，会议以加强服务和推动“双碳”人才健康、有序发展为指导思想，聚焦社会经济全面绿色低碳转型的重大需求。

中国建筑节能协会副会长倪江波在致辞中表示，“双碳”人才是指生产的产品或提供的服务有益于环境或自然资源的保护的人才，或者使得生产过程更加环保或者使用更少自然资源的人才。他们是推动实施碳达峰碳中和重大战略的关键动力，发挥着基础性、战略性、决定性作用。然而，当前“双碳”人才的规模和质量都还不能有力支撑“双碳”战略目标的实现，战略规划制定人才、产业领军人才、科技创新人才、国际谈判人才、碳排放测算人才、跨行业复合型人才缺口巨大。“双碳”人才产教融合和产才融合度较低、职业发展路径不够清晰、跨部门协同培养工作力度不足等问题较为突出。建设符合国家“双碳”目标需求人才队伍任重道远。

2022 年 6 月，人力资源和社会保障部（以下简称“人社部”）将“建筑节能减排咨询师”，正式纳入《中华人民共和国职业分类大典》（2022版）。设立这一新职业，是完善建筑节能减排职业技能体系的重大关键步骤，是推进城乡建设绿色低碳转型职业人才建设的里程碑。新职业通过培育专业人才队伍致力建筑绿色低碳节能，着力提供全过程专业咨询，引领和推动城乡建设领域绿色低碳转型。同时，新职业将完善建筑节能减排领域的人才体系，提升从业人员专业技能，加速复合型人才水平提升，对引导就业分流、提升就业匹配度、提高就业率等方面起到较大的促进作用。

研讨会上，中国建筑节能协会秘书长吴景山就中国建筑节能协会2023年工作计划及重点进行了介绍。吴景山强调，2023年组织教材编审委员会，需要完成对《建筑节能减排咨询师国家职业技能等级认定培训教材》的开发工作。

据悉，中国建筑节能协会计划在2023年2月左右，正式联合中国职工教育和职业培训协会等相关合作单位，启动相关培训工作，并加快认证培训体系和职业培训体系建设，规范新职业的发展，构建健康有序的“双碳”人才培养体系和制度。

(责编：王仁宏、陈键)

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