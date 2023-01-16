原标题：加速数字化转型 交通银行DevOps建设通过权威评估

近年来，DevOps成为科技行业的一个热词。通过DevOps建设提升研发运维一体化水平已是推动企业数字化转型的必然趋势。作为DevOps成熟度模型的官方制定和认证机构，中国信息通讯研究院、中国通信标准化协会于2023年1月6-7日在京举办“2022 GOLF+ IT新治理领导力论坛”，宣布多项评估评选结果。作为该论坛评选的“2021年度领军企业”，交通银行在本届论坛上斩获颇丰。

交行此次参与评估的新基金养老模块项目、跨行资金管理项目及惠民就医项目均顺利通过DevOps持续交付3级评估，音视频安全项目通过DevSecOps安全开发2级评估，标志着交行的DevOps相关能力达到先进水平。据悉，为助力数字化转型，推进金融与科技的深度融合，交行早在2019年就启动了DevOps建设，重点打造统一工程作业平台，实现开发运维一体化，提升产品研发质效。交行通过将DevOps业界最佳实践与实际工作相结合，进一步打造企业级DevOps全流程体系与平台，实现需求、开发、测试、运维管理的一体化与可视化。促进业务与技术深度融合，有效提升产品研发的标准化、自动化水平，提升总分行一体化科技研发与应用能力，为重塑业务流程、建设开放式企业架构、强化科技引领的落地实施提供更快捷更高效的工具支撑。

DevOps标准及基于标准的DevOps持续交付流水线平台，使得企业的软件研发效能飞速提升。以交行开发的工程作业平台为例，作为DevOps统一工作平台，以端到端持续交付流水线为核心，打通各项工程活动，规范研发交付全过程，内嵌质量标准，实现统一的过程管理和监控。目前该平台已支持交行200多套主系统，流水线实现构建、部署一体化。开发、测试、投产一体化的全流程支撑项目组更快、更安全地交付产品，提升研运质效。

交行软件开发中心总经理刘雷在此次评选中入选“年度领军人物”，他表示，交行始终秉持科技是第一生产力，持续推进金融科技改革，积极践行数字化转型。下一步将持续深入开展DevOps优化实践，提升集团研发能力，以高水平金融科技赋能高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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