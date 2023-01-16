河南省虞城县马牧集老街位于老城区文明路西段，曾是一条东西不贯通的断头小巷。为有效解决老城区街区破旧问题，改善城市环境，提升城市品位，满足群众多层次、个性化生活需求，凝聚城市记忆和文化内涵，该县筹划了马牧集老街项目。马牧集老街改造工程是虞城县百城提质重点项目之一。围绕省、市提出的“以文化城、以业兴城、以绿阴城、以水润城”百城提质目标和虞城县“丰绿增水、兴业强文”发展理念，城关镇把马牧集老街改造提升作为百城提质突破口。

日前，虞城县马牧集老街被评为河南省2022年度城市达标街道示范项目、河南省夜间文旅消费集聚区、2022年河南省省级旅游休闲街区。

马牧集老街承载着虞城人的记忆。曾经，这里的大街两侧店铺林立，五行八作尽有，吃喝玩乐皆可。徐州的皮货商、济南的绸缎客、亳州的药材栈老板、开封城的京货铺掌柜，都在这里设有分号。“站在隅首往西望，青砖蓝瓦粉白房，商铺饭庄都姓杨。卖的啥？百十样！新鞋新袜新衣裳，京果梨糕大麻糖！”这样的民谣不知是何年何月流传开来的，但马牧集的娃儿都会唱。每逢会期，赶会的、谒庙的、说书的、唱戏的、玩西洋景拉洋片儿的，更有些不买不卖专门来瞧热闹的……把小城塞得满满当当。而今，虞城60岁以上老人提起进县城，依然说“赶马牧集去”。

如今，马牧集老街作为虞城县“夜间经济”的龙头经济，已发展成为包括“食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场，已入驻剪纸、老电影放映、瓦当艺术等传统文化产业和非遗项目近百家，以老电影记忆、剪纸等文化旅游产业为主导，打造了影视基地、艺术广场、艺术中心、培训基地四大核心项目，形成集影视文化、民俗商业、休闲旅游三位一体的文化旅游产业特色街。

“改造后的马牧集老街通过规范夜间经营、放宽夜间摆卖、完善一系列配套设施等措施，达到了服务百姓、活跃市场、盘活资源、扮靓城市的成效。”虞城县城关镇镇长胡建波说。

据了解，从下午5时至晚上11时，马牧集老街上的消费者络绎不绝。各大夜市开街后，带动周边商场、餐饮等行业企业普遍延长了经营时间，收入同比增长30%以上。马牧集老街实施亮化美化工程，举办各类灯光秀，组织美食节、音乐节、啤酒节、餐饮嘉年华等活动，成为市民游客的打卡地、网络媒体的聚焦点、城市活力的新名片。

“马牧集老街的改造提升，实现了文态、生态、业态三态融合的宜居、宜游、宜商的的文旅产业特色街区。下一步，我们将围绕‘老街十八巷’进行休闲文化经济的空间拓展，以此拉动城市经济。”虞城县城关镇党委书记彭丽谈及马牧集老街的未来信心满满。（王支援 于战超）

(责编：曹淼、李源)

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