人民网北京1月16日电 （韦衍行）“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”近日，由无锡市歌舞剧院（江苏民族舞剧院）创作演出的现实题材舞剧作品《歌唱祖国》在无锡开启复排，并计划于2023年上半年进京展演。

舞剧《歌唱祖国》以无锡籍音乐家王莘创作同名歌曲的心路历程为背景，用轻喜剧的方式讲述了他从恩师冼星海手中接棒传递艺术精神的故事。该剧由罗斌担任编剧，中国舞蹈家协会副主席、国家一级导演王舸担任总编导，青年舞蹈演员肖雨等加盟演出。

王舸说，每一次进排练厅排这部作品都会有全新的感受。接下来会对这部作品进行细致地修改和打磨，同时会在演出过程中“边演边改”，“从这位人民艺术家身上，我真正看到了什么是初心。”值得一提的是，此次也是肖雨继舞剧《东厢记》后再次与王舸合作。肖雨表示，要将自己的理解和共情融入到王莘先生的世界，才能更好地展现王莘先生为了理想信念努力奋斗的历程与家国情怀。

据悉，《歌唱祖国》于2020年入选庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程“百年百部”创作计划，并于2021年入选第十三届全国舞蹈展演参演作品。此外，该剧选段即将参加无锡市委市政府举行的春节团拜会，新一轮的全国巡演也正在筹备中。

(责编：申佳平、高雷)

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