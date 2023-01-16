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业界：聚焦中国式农业农村现代化 从四方面加快构建指标评价体系

2023年01月16日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者李栋）近日，由农业农村部、国家乡村振兴局、中国人民大学指导，中国人民大学中国乡村振兴研究院、中国乡村发展协会主办的“首届中国乡村振兴北京论坛”在京召开。参会嘉宾认为，农业农村现代化是国家现代化的基础，是稳大局、应变局、开新局的压舱石，要加快构建农业农村现代化评价指标体系，从农业现代化、农村现代化、农民现代化以及城乡融合四大领域细化指标设计，指导各地建立监测评价制度，及时掌握农业农村现代化实现程度和努力方向。

处理好城乡关系、加快城乡融合发展是中国式农业农村现代化的关键所在。参会嘉宾表示，要缩小城乡居民收入、城乡公共基础设施等方面的差距，破除妨碍城乡要素平等交换、双向流动的制度壁垒，加大社会保障、转移支付等调节力度，深化农村土地制度和集体产权制度改革，盘活农村闲置资源，不断增加农民的转移性收入、资源性收入和财产性收入。通过紧盯重点领域扩大农业农村有效投资，激活农村消费潜能的堵点，让农村成为扩大内需、助力国内大循环的重要动力源。

有专家表示，建设农业强国的基本要求是实现农业现代化，要加快建设现代农业产业体系、生产体系、经营体系，打造商品农业、企业农业、市场农业。要着力构建高水平的粮食安全、食物安全体系，着力提升科技支撑水平，以基础性、战略性、原创性重大农业科技突破带动整体创新能力的提升，着力推进农业社会化生产，进一步丰富新时代农村集体经济组织双层经营体制的实现形式。

推进中国式乡村产业现代化，要依托农业农村特?资源，做好“?特产”?章。参会嘉宾提出，要着力从特色种植业、特色养殖业、特色加工业、特色旅游业和生产生活服务业等入手，用好东西部协作、万企兴万村等抓手和平台，鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济，打造“小果园、小花卉园、小瓜菜园、小水产园、小养殖园”等涉农经济，以及“小加工、小餐饮、小民宿、小制作、小买卖”等非农经济，努力构建小规模大群体、小庭院大产业、小企业大集群的发展局面。

推进中国式乡村建设现代化，要立足乡村建设为农民而建。有专家强调，在宜居宜业和美乡村建设中，要坚持做好全域规划，充分动员农民群众参与乡村建设，重点推进中心镇农产品集贸市场建设，进一步改进完善乡村医疗卫生体系，加大县乡医疗资源统筹力度，加强村卫生室发现疾病的处置能力。

与会专家表示，要把握好乡村治理的广泛性，注意发挥村民自治组织、农村集体经济组织、专业性的合作组织以及社会化服务组织等治理职能。要加强农民权益、农村经济、城乡融合发展等方面的立法，引导大学毕业生到乡、能人回乡、企业家入乡，培养和造就一支扎根乡村、建设乡村的人才队伍。

(责编：郭思邈、高雷)
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